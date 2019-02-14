假冒簽名帶友入營 副連長偽文遭起訴

2019年02月14日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

勞乃成翻版？陸軍601旅莊姓副連長為了帶許姓好友參觀直升機，竟然偽造副營長簽名，順利申請會客過關，許男入營後，遭到安全人員發現有異，檢方偵結依陸海空軍刑法起訴偽造文書起訴莊男。

2015年601旅時任副隊長勞乃成私自帶藝人李蒨蓉等人，參觀阿帕契直升機，時任陸軍司令、參謀總長都因此記過處分，引起軒然大波。檢方調查，34歲莊姓男子在通用直升機營擔任少校副連長，因會客需要核決權限區分，需要依序向上呈給所屬單位長官，旅部及科組還有高勤官查驗。但莊男私自在營區生活區會客申請單的審查意見欄內，簽上副營長名字，再將申請單交給政綜科保防官、高勤官，無人發現名字遭偽造，因此順利過關。

2017年6月底許男在莊帶領下，進入601旅營區內，但卻被營區內的安全人員覺得可疑，盤查後發現異狀，將許男驅離後，事後也將莊男移交憲兵隊送辦。因莊男坦承不諱，遭假造簽名的林姓副營長也指證。原本檢方認為莊坦承犯行、態度良好，予以緩起訴，但高檢署認為不妥發回。

檢方偵結後，認為所偽造的公文書屬於低度行為，考量莊坦承犯嫌，態度良好，也無前科，是因為一時失慮，事後亦深表悔悟，應無再犯之虞，請從輕量刑，以勵自新。

(中國時報)