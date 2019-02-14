行銷在地產業 麥寮爭設特定區

2019年02月14日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉公所為爭取麥寮特定區暖身，打造「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集行銷在地產業，希望配合縣長張麗善推動麥寮港升格工商綜合港公投案，重啟停頓許久的麥寮特定區計畫，打造麥寮鄉成為台灣西海岸的工商重鎮。

位於台塑六輕廠區內的麥寮港屬於工業港，目前僅供六輕使用，雲林縣長張麗善上任後積極推動麥寮港升格工商綜合港公投，麥寮鄉公所除了全力配合公投案連署，也展開一連串的行銷活動，希望引起雲林縣民的關注與支持。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮港水深達24公尺，可供26萬噸級油輪及18萬噸煤輪進出，港內迴船池的直徑達900公尺，並有20公尺寬的環廠道路繞行港區，各種條件優越，非常符合申請設置工商綜合港條件。

蔡長昆說，六輕設廠後雲林縣府為帶動麥寮鄉整體發展，著手辦理麥寮特定區計畫案，一旦完成，不僅可提供雲林縣民大量就業機會，還可配合麥寮工商綜合港發展貿易、倉儲、物流、報關服務等事業，為全縣注入源源不絕的經濟動力。

蔡長昆指出，麥寮特定區是麥寮鄉未來的願景，若配合麥寮工商綜合港，麥寮鄉絕對有潛力發展為西部沿海工商業重鎮，鄉公所對此寄予厚望，因此全力配合推動，今年起展開各種產業、旅遊行銷活動，與縣政府共同完成雲林最重要的造鎮計畫。

(中國時報)