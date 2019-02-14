韓國瑜真興利 小英假除弊

2019年02月14日 04:10 中國時報 桑品載

韓國瑜贏得高雄市長選舉後，高雄市生氣蓬勃，果然「人進來、貨出去」，「發大財」則前景可期。他的戰略是「經濟一百分，政治零分」、「百分之九十九興利，百分之一除弊」、「只有道路，沒有圍牆」…，他的成功相對證明蔡英文政府的失敗。

蔡英文一上任便摩拳擦掌，以打擊國民黨為首務，成立黨產會、促轉會，不承認「九二共識」，馬政府所建樹的兩岸關係被她撕裂。她的「改革」骨子裡就是「打擊前朝」，她手段霹靂，虎虎生風，確也獲得獨派人士讚賞。她傾全力於此，以致與人民生活息息相關的產業發展、社會福利等問題，無暇也無力顧及。「討厭民進黨」之聲因緣而起，這個現象即是韓國瑜所說的「民心思變」。

韓國瑜明白，高雄市在民進黨執政20多年中陷於「民粹掛帥」的痛苦，故而萬事莫如興利急。所興之利，即使輕如鴻毛，利必歸人民，所謂「接地氣」，最直接的意義莫過於此。從修補5000個天坑到人進來貨出去，其正面作為都和人民的呼吸相呼應。

韓國瑜豈不知民進黨在高雄執政20多年中所累積的「弊」？人民也恨、也怨，但和興利相比，人民對興利的渴望更為殷切。他將99%的精力放在興利上，才能達到立竿見影的成效。高雄如今氣象萬千、煥然一新，其效應且貫穿其他縣市，而韓國瑜本人成為網紅第一把手，證明他的策略是成功的。

積20多年的高雄之弊，當然還是得除，但一方面深受其害的高雄市民會透過多種管道或自發性算一算老帳：氣爆弊端被揭發，善款成一筆爛帳；政府債務達3000多億，錢去哪裡了？以及5000個天坑如何造成？這些怨聲正從人民口中紛紛噴出。政府自然也要處理民怨，但一則民怨的累積會成為政府的助力，再則從戰術層面看，所有弊端的形成與韓國瑜全然無關，因此他倒可以變成「現代包青天」。

蔡英文兩年多的執政，興利一事無成，改革的真面目只是為了消滅國民黨，手腳被看破後，反倒成為自綑自束的金鍊鐵鎖。去年九合一選舉大敗，她雖然辭去黨主席，民進黨也做了一些改造，但仍難獲得人民的信任。

韓國瑜致力興利是真心愛台灣，蔡英文的除弊是復仇意識作祟，為了滿足一黨和一群人之所私，前者是想將台灣引向光明康莊大道，後者不啻是將台灣帶上狹窄黑暗的地獄之路。

興利，在維護中華民國主權及利歸全民的前提下，可擴大政策思維，兩岸關係應列為主要課題，因為這個雙邊關係不同於外交關係，政經的密合度很高，蔡政府所謂的「兩岸關係政經分離」，根本是一廂情願。從經濟面看，台灣在兩岸經貿中1年獲利400億美元，倘若政治上與大陸為敵，採「去中」、「反中」，則大陸必有反制措施，如在外交上及人員往來上使台灣不利。民進黨執政後，兩岸關係由和平穩定改向為凶險對峙，便是證明。

2019年台灣進入選舉年，關係台灣前途的中央級立委和總統選舉接踵起步，我們是民主國家，選舉有法定過程，過程中紛亂難免，唯參與政治者都應以興利為主要政治主張。民進黨長期的選戰及執政手法是製造矛盾、挖歷史瘡疤，如二二八事件就一直被民進黨當作「政治提款機」，但願民進黨放下屠刀，則台灣幸甚。（作者為作家）

(中國時報)