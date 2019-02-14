期待韓國瑜的兩岸論述

2019年02月14日 04:10 中國時報 邱師儀

韓國瑜雖然受柯文哲拉拔，可以說系出同源，但近來發展似有韓流逐漸取代柯流的趨勢，在挺進2020年總統大位這條路上，雖然柯P組黨與訪美的各種可能性已經標記了柯準總統候選人的格局，但韓市長一樣有訪美計畫，再加以國民黨內部不時有世代交替與徵召韓選總統的聲音，韓對於兩岸論述屢屢也有自己的說法，不見得與黨中央同調，似乎韓的江河之勢已到了一個沛然莫之能禦的程度了。而國民黨的宮廷文化，韓似乎也沒多大興趣，時常把炮口拉高向外直接對準蔡總統，也就是這種高度讓藍軍與不少中間選民期待韓國瑜真能出來選總統。

近日韓國瑜接受《鏡週刊》訪問，強硬批評蔡總統不要九二共識，不要台獨，又不承認中華民國，那蔡到底要什麼？韓的基調是，要嘛蔡總統就勇敢帶領台灣獨立，不然又提不出有別於九二共識而且能有效將大陸拉回談判桌的新論述，事實上，蔡的擦脂抹粉到頭來也只想要「權力」2個字罷了。

韓國瑜從選前到選後一直在強調治理高雄要經濟多一點、政治少一點。但其實也受過國際關係訓練的韓市長自己很清楚，體質良好且永續的經濟發展其實還是要建構在穩固的政治共識之上，不僅是國內藍綠之間要有共識，兩岸之間也要有一定程度的共識，至於這個共識的具體內涵是什麼？正是韓國瑜每當炮打蔡總統時，都必須要做足功課的地方。

值得韓市長注意的是，2020年總統大選必定配套公投辦理，近來獨派團體喜樂島聯盟推動獨立公投，美國在台協會13日明確回應「我們不支持台灣獨立公投」。事實上，美國在台協會（AIT）前理事主席、現為布魯金斯研究院研究員的卜睿哲日前也寫了一篇長文，規勸喜樂島總召郭倍宏，指出其實任何事台灣只要先與美國商議並獲得首肯，美國必然會支持，但推動獨立公投這種片面改變台海現狀的動作，若武斷推動導致任何後果，川普政府不見得願意出手相救。

對台灣政情，卜氏看得頗準，甚至曾出書說過李登輝、陳水扁兩位總統要的是主權而非獨立，也多次提點，兩岸若維持現狀對於台灣的民主自由最有保障。簡言之，連獨派最仰仗的美國智庫都有如此重量級的前官員不斷提醒獨派勿躁進，而當中給予韓總的兩岸啟示正是「務實」兩字，這也是這幾年來蔡總統不斷受到黨內派系與獨派大老干涉而無法在兩岸關係上破冰的癥結點。

筆者建議韓市長，不管是否選總統，都應該與國民黨立院黨團總召江啟臣策略聯盟，對內既可讓國民黨中生代掌舵，兩人的專長也可以互補。而馬、吳、王、朱等大老若真的希望泛藍團結贏得2020大選，就不應硬要參選過乾癮，需認真面對民調，「韓江配」若民調真能贏過柯P，則大老們就不應再強渡關山，以免最後失了江山。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)