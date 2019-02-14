2019年02月14日 04:10 中國時報 林清強

今年春節期間，高雄的觀光人潮與經濟活絡情況明顯超越台北，台北市長柯文哲受訪時不但批評高雄發展的是「攤販經濟」，還誇言「台北要發展的是大規模、長遠的經濟」，韓國瑜則反嗆不認同攤販經濟，寧可講「庶民經濟」。

柯文哲這番批評高雄經濟的談話，酸味十足，無非是因為近來無論是網路聲量或是市政討論度，柯都遠遠落於韓之後，但以「攤販經濟」形容高市的經濟狀況，柯的態度輕佻、口氣輕蔑，多數高雄人都不能接受。

其實，攤販本來就是台灣經濟發展的基礎，尤其在工商業尚未高度發達之前，台灣的大街小巷都充斥攤販，無論是修理門鎖或雨傘、販賣雜細與「叭噗」的冰淇淋，乃至是深夜時分的燒肉粽，不僅滿足多數人民生活之所需，也成為台灣文化的一環，而這些小販也因為這樣的小生意才得以糊口。

攤販提供了很多民眾生活的方便，也提供販賣民生物品的小民自立更生的機會，即使到今天，還有不少民眾寧可當小販而不願去做公司行號的員工，「雞排博士」宋耿郎就是一例。宋從高中到研究所，一路念名校，但他卻賣起雞排，實踐的也就是「職業無貴賤」的工作哲學。依照柯文哲的邏輯，攤販似乎就矮人一截，他們對社會的貢獻就不值得肯定，這樣的心態豈是健康？

事實上，高雄就不乏攤販起家的有錢人，曾有「百貨鉅子」之譽的吳耀庭便是其一，吳耀庭早年即是以小販起家，後來創辦大統百貨集團，經營飯店及畜牧業，成為知名企業家，如果不是小販的背景，他如何成為大商人？

近年聞名國際的慈善家陳樹菊阿嬤，雖不是高雄人，同樣也是菜販出身，因為長年行善，獲選為《富比士》雜誌的亞洲慈善英雄人物榜；《時代》雜誌也將她選為年度最具影響力時代百大人物之「英雄」項目第8位；《讀者文摘》亦將年度亞洲英雄獎頒發給她；有「亞洲諾貝爾獎」之稱的「麥格塞塞獎基金會」亦頒獎給她。陳樹菊雖僅是一介小販，但她的義行與善心，連柯市長都望塵莫及。

拚經濟是當前台灣各縣市最迫切的課題，無論是「長遠」、「大規模」的經濟，或是柯文哲所謂的「攤販」式的經濟，既不相悖也不可偏廢，更何況要形成一定規模的經濟，必先從小開始，逐步發展，才能形成群聚的規模經濟，乃至長遠的產業經濟，絕無可能一蹴而幾。

柯文哲在媒體的熱度上不及韓國瑜，眼紅與吃味在所難免，但作為首善城市的領航者，如果只會耍嘴皮，卻拚不了經濟，只怕自己反會淪為笑柄。（作者為資深媒體人）

(中國時報)