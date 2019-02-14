2019年02月14日 04:10 中國時報 施振榮

台灣已邁入高齡化社會，連帶出現許多新挑戰，未來如何翻轉老化、預防失智也成為當前重要的議題。談到「防老之道」，首重心態。在我退休後，有次在大陸接受媒體訪問，主持人尊稱我為「施老先生」，我就不太舒服，我喜歡人家叫我「Stan哥」。

Stan哥，是五月天主唱阿信幫我取的，我很喜歡，也跟年輕朋友較貼近。我在演講時也常笑說，我今天才4歲，雖然實際年齡74歲了，但人生七十又一回，所以我說我才4歲，主要是希望自己維持年輕的心態。

在「心態」之外，另一個重要的防老秘訣就是要「動腦」。俗話說，人生就是戲，只不過真實人生中的遊戲其複雜度比起遊戲軟體的遊戲高出很多。而遊戲之所以吸引人，就在於闖關的過程中要動腦尋求突破致勝之道，進而享受過關的樂趣與成就感。

我在退休後投入公益志業，把這些志業當做「遊戲」，每天一醒來都在動腦，思考如何解決問題，突破瓶頸，進而為社會創造價值。隨著年紀增長，我們得坦然面對生理功能逐漸下降，以我為例，我曾發生心肌梗塞及中風，但我還是勇於面對它。

日前為了一項「遊戲防老」醫學領域的創新研究，我還特別「撩下去」當起白老鼠，赴陽明大學接受醫療團隊的測試，透過在遊戲軟體中的實測反應，來進一步了解腦部在遊戲過程中的各項數據。從我大腦的健康狀況來看，有些部位損傷，應與多年前曾中風過有關，不過在自我復健後，我的神經活化得很好。這是因為我在退休後，每天只要一醒來就在動腦，所以即使在中風後，還是靠自我的毅力活化腦部，這個策略十分有效。

所以從我自身的經歷，要鼓勵更多的銀髮長者多動腦，思考如何讓自己的人生更有用。手上有資源的人，可以讓社會借重我們多年來累積的經驗、視野、人脈及影響力，從王道的思維出發，考量所有利害相關者的利益平衡並為社會創造價值。沒有資源的人還是可以在自己的崗位上，盡一己之力分享人生經驗。

在我退休後，現在可說過著「斜槓人生」，投入許多整合性的工作，動腦希望能改變社會。諸如舉辦「2019新年音樂會」、支持「遊戲防老」研究、推動「Super TaiRa聯盟」（IoT平台通訊技術），還有在國藝會董事長6年任內擔任「藝企合作」的橋梁，都是我退休後的斜槓人生，為了讓自己繼續對社會更有用。

我也鼓勵大家，面對未來可以「好高騖遠」，才能站得高、看得遠，才能思考全貌，但也要「量力務實」，才不致無法落實。尤其人生的遊戲也有輸有贏，最重要的是當人生面臨挫折時，也要輸得起，不要因一時挫折就受到打擊，只要留得青山在，日後就還有東山再起的機會。（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

(中國時報)