華航假民營的扭曲現象

2019年02月14日 04:10 中國時報 主筆室

中華航空機師罷工迄今6天，累計受影響航班達到174個航次，行程受衝擊旅客超過2.3萬人，營業損失超過4.7億元。但是受影響旅客等待補位和轉機虛耗的時間、春節期間家庭無法順利團聚、上班或緊急事務無法即時處理，還有華航的商譽損失，及未來員工和管理層之間、員工相互間的猜忌等等，無形損失超過有形損失，社會的損失遠超過罷工之前的各方預期。

此次罷工的原因和責任歸屬各方多有探討，但迄今多停留在表層或導火線，未觸及兩個更深層的可責因素，也就是公營事業「假民營化」，人事和營運政策受外部干預帶來的領導問題；其次，是在「假民營化」後，員工和幹部仍視其為「公營」所帶來的營運績效問題。這些根源才更值得我們深究。若根源無法徹底解決，那麼類似的罷工事件將如影隨形，依附在華航及其他攸關公眾利益的企業身上，由社會承擔罷工和失敗經營的風險，這不是現代社會應有的現象。

在第一個根源上，華航號稱為民股過半的「民間企業」，但政府迄今仍擁有華航近半股權（49%），分別由航發會、行政院開發基金和中華電信持有，所以華航12位董事（包括董事長）全由政府派任。這種由政府掌控的「假民營」企業，經常是由政治色彩正確的外行人領導，導致公司高層在重要議題上經常偏政治而捨專業，影響公司正常營運。這種用人時「亦官亦民」，出事時「非官非民」的四不像，經常導致政府角色尷尬。

例如，蔡總統在上次華航空服員罷工和此次機師工會罷工的態度迴異、行政院長毫無角色、交通部長隱形到第三回合談判才積極表態（但其實又等同在逼迫華航讓步，未來若虧損誰負責？），在在引起外界嚴厲批判，民眾更是怨聲載道。這就是執政黨師心自用，在野時嚴厲批判執政黨假民營，執政後安插人事，吃香喝辣，享盡特權，選舉時更可動用資源幫助選情。除華航外，中鋼、中華電信、台灣高鐵、台船、台鹽等多家「民營企業」都是如此。這次，嘗到假民營化的惡果後，號稱最有「改革」魄力的蔡政府會痛下決心落實改革嗎？

其次，是員工和管理幹部，身在所謂民間公司，卻深知其實質是「公營」企業身分，因而衍生出「吃大鍋飯」心理──專業稱「共有物之悲劇」（tragedy of the commons），或俗稱「眾人之物即無人之物」，公司各階層表面上都講著冠冕堂皇的漂亮話，私底下卻卯足全力「吃公家」，造成一樣是國內航空事業，但華航員工的福利就超越長榮，利潤卻遠低於長榮；這其實讓真正的民股，以及間接擁有公股的全民，都成了受害者。

這種公、民營不分的扭曲心態在這次罷工事件中表現得非常明顯。一樣面對了去年8月就被機師工會通過展開罷工的危機，華航和長榮同樣受到營運威脅，若不迅速處理將造成公司巨大損失，所以長榮就戰戰兢兢和員工取得合意，及時化解罷工威脅。但華航高層漫不經心，既然堅定回拒工會的要求，卻不充分準備將旅客所受的衝擊降到最低；董事長甚至在罷工機會最高的春節出國，直到交通部長官要求其回國處理才現身，讓人深感不可思議。這就是「吃公家飯」心理衍生的漫不經心所產生的怠職現象。華航員工其實也有這種心態，才會在待遇福利已優於國內同行下，仍要求超越國際標準、不顧公司能否永續經營的勞動條件。

不過，工會擁有合法的罷工權利，機師自然也有權力罷工，吾人不宜以待遇已高、時機不對等說詞苛責，畢竟罷工能否成功，全視雙方議價能力，外人難以置喙，且在先進國家，此種爭待遇之事稀鬆平常，民眾皆能尊重，遇上也只有自認倒楣；但為減少事關大眾利益的企業造成社會損失，應考量罷工的預先通知期。

蔡政府應面對問題，第一，規畫將所有「假民營」企業真民營化，並訂定時間表。第二，罷工談判結束後，立刻改組未能妥善處理此次事件的華航高層，代以具良好經營紀錄的專業人士，方能對國人有所交代，也警示其他類似的準公營企業要好自為之。

(中國時報)