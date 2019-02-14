2019年02月14日 04:10 中國時報 主筆室

機師工會發動台灣首次機師罷工，工會更創下先例，指定凌晨1點起開始紅眼協商，理由是要大家一起體驗疲勞航班。工會這理由乍聽有理，其實只是手段策略，反凸顯其高傲心態，百工百業晚上不睡覺堅守工作崗位者，豈只機師？

從13日凌晨1時開始的談判，比預定8小時多了3小時，工會幹部也累了，還拒絕交通部建議下午繼續談，回稱「休息時間過短」，次長王國材不禁驚訝直說，「凌晨1點協商不是你們建議的嗎？」工會理事陳蓓蓓竟說，凌晨開會原本只是玩笑，沒想到交通部真的發出通知，工會幹部只好前來。

陳蓓蓓是華航培訓出來的機師，按其說法，工會要大家體驗紅眼上班的疲勞，原來只是玩笑一場，也難怪在協商過程脫口說出「媒體朋友只是來看熱鬧的」，顯見其高傲與偏見，唯我獨尊的心態，殊不知這場紅眼協商媒體是最佳見證。

陳蓓蓓會後雖公開鞠躬道歉，卻還要硬扯其失言就證明是疲勞所致，這種廉價硬拗的道歉，相信所有盯著直播的觀眾，沒人能信服！因陳如果因熬夜協商疲勞過度，應是說不出話、或是語無倫次，而不是如此輕蔑挑釁，還如此有邏輯地解釋失言就是熬夜疲勞造成。

罷工一開始以飛安為訴求，沒人會反對、也是合法權益，但工會硬搞出熬夜對決，明顯弄巧成拙。因各行業諸如大夜班醫護人員、保全員、軍警，乃至於鐵公路夜勤人員，誰不是晚上都在工作？在陳蓓蓓口中來看熱鬧的媒體，更是24小時隨時都有人on duty，如果這場紅眼協商只是玩笑，媒體也沒興趣看熱鬧！

(中國時報)