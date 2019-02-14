電價上漲與缺電雙危機

2019年02月14日 04:10 中國時報 柏雲昌

蔡政府上台後，工商界就不斷地向政府提出「五缺六失」的警訊。其中以缺電最為現實，因為蔡政府激進的電力政策，立刻衝擊到產業界和外商、台商的投資意願。12日七大工商團體再度與經濟部長沈榮津會談，會談中全聚焦於供電穩定和電價上漲的議題。

首先，工商團體質疑在廢核的能源政策下，2025年電價將至少上漲約4成，每度將上漲到3.5元甚至更高。但經濟部表示，2025年電價每度將只會漲到3.0788元，漲約兩成。到底電價上漲會對台灣經濟產生多大的衝擊？

根據筆者初估，電價每上漲1%，會造成台灣的實質國內生產毛額（GDP）成長率減少0.102%，相當於實質GDP損失約218億元。而且這還不是線性的衝擊，如果電價上漲到20%，GDP成長率將減少至4.125%，即差不多將放大兩倍以上。如果電價上漲到40%時，就可能再放大到4倍以上。而台灣去年的經濟成長率也不過2.6%。不管電價上漲20%或40%，縱使離現在還有7年，也絕非是我國經濟體可以承受的幅度！換個角度思考，如在允許實質經濟成長率波動向下變動1個標準差作為可承受範圍時，反推估最大的電價調漲容忍幅度約只有7%。

其次，電價上漲也將對產業的產值造成相當大的衝擊，尤其是5大用電產業，包括石油化工產品業、基本金屬製造業、金屬產品製造工業、化學材料製造業和電子產品製造業。例如，當電價上漲超過5%時，電子產品製造業的產值就將開始快速萎縮，因為大多數相關業者的獲利率其實是不夠支撐太大又快的電價上漲衝擊。但電子產品製造業卻是我國出口的最大宗產業！

至於供電穩定方面，主要的爭議在日前經濟部違法拍板定案的「核電廠不延役、核四不重啟」政策，其說辭為燃料池已滿、地方民意不支持等。工商團體代表林伯豐說，斷然不使用核電，恐加劇缺電危機和電價上漲。事實上，九合一選舉中，「以核養綠」公投結果，顯示多數民意（包含地方民意）是支持核電的，反而是經濟部不尊重民意，這種粗暴的能源政策下場，就是「以火養綠」，迫使多數民眾生活在空氣汙染的環境下，情何以堪！

合理的解決之道是將核一廠改建為核廢料的永久儲存場，並將核廢料濃縮後採用乾式儲存法保存，待日後科技的進步，可轉化為有用的物質材料再利用。同時立即啟動核四廠發電和完工以作為基載電力，如此才有可能在短期內降載火力發電及減少空汙，達到雙贏。

中央和地方政府都應了解，地球暖化是當代最重要的環境永續發展問題，而非是核廢料問題，不應本末倒置。（作者為中國文化大學經濟學系教授）

(中國時報)