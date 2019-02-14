2019年02月14日 04:10 中國時報 段心儀

國史館館長吳密察將接任故宮院長。這位曾極力主張將故宮三類主要收藏分散處理，且把翠玉白菜、肉形石等器物類轉到南院，以吸引觀光客的台灣史專家，掌舵故宮後，是否會將它駛入驚濤駭浪中？

民進黨政府要員念茲在茲台灣的本土價值，卻毫無愧色地以中華國寶套利。讓人齒冷！就因為唯利是圖，毫不珍視文物，所以一切匪夷所思的事都做得出來。略舉數例如下：

一、政治凌駕一切：紙質文物脆弱易損，展一次傷一次，所以如《祭姪文稿》，《自敘帖》等國寶級的書畫文物都限制展出天數及次數，即使在台灣本館都10年未展，更遑論外借。但今年1月故宮竟然不顧海內外非議，也未換得任何對等交流，就讓千年文物衝冒難測的風險赴日展出。試問，法國政府會讓《蒙娜麗莎的微笑》離開羅浮宮嗎？

二、常規視若無物：根據台北故宮《院藏品出借作業須知》，借方兩年前就得提出申請，故宮則在借展前一年需完成規畫，確保國寶離館後的安全與尊榮。但《祭姪文稿》2019年1月借展日本，2018年5月才簽訂合約，明顯違規；後來翠玉白菜借展台中花博，更是罔顧規定，草率展出；甚至對等原則都不顧，保險費也自掏腰包，想安排故宮文物到日本縣立美術館展出。

三、計畫暗藏玄機：台北故宮選址時千挑萬選，蓋在外雙溪堅實的岩盤上，經得起地震的考驗，確保國寶的安全。故宮南院則基於政治考量，居然蓋在地震斷層及河川下游雙重危機的地區。陳其南院長上任後，推動「新故宮計畫」，計畫將台北故宮閉館3年，書畫、器物則轉移到南院展出，許多人揣測這很可能是執行分解故宮的第一步。後雖緊急叫停，但「新故宮計畫」仍在進行中，後續發展令人懸念。

如今，吳密察接任故宮院長，是否代表計畫可以更貼近原構思，更無懸念地進行？也就是：故宮分北中南三院，分別存放三類收藏，分別命名為文獻博物館、書畫博物館、器物博物館。於是，「故宮博物院」自然消失，故宮文物與北京故宮的聯繫也自然斷絕，完成「故宮台灣化」！

但這種作法可能產生後續危機，一、兩岸關係緊繃下，很可能激化大陸人民的怒火，且產生任何後果都得不到世界輿論的同情。二、國寶轉移存放的過程中很可能受損或遺失。

國寶的龐大利益可能讓人利令智昏，國寶安全很需要全民的關注和嚴密監督，以免產生難以回復的後果。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

(中國時報)