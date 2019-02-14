2019年02月14日 04:10 中國時報 邱祖胤

華航機師罷工事件鬧得沸沸揚揚，已故日本作家山崎豐子的小說《不沉的太陽》，倒是提早20年為這齣看似荒謬實則嚴肅的戲碼，提出不同面向的反思。

於1995年出版，情節取材自1985年發生的大阪空難，罹難人數高達520人，史上第二慘，小說一出果然引起熱烈討論，2009年東寶公司改編成為電影，2016年同名日劇播映，同樣引起關注。不過故事著墨更多航空公司內部權力鬥爭，暗指空難只是冰山一角，人禍才是迫使這架超大飛機飛向未可知災難的主因。

劇情描述某國營航空公司工會會長，極力向資方爭取員工權益，最後更以罷工影響首相返國班機為要脅，終於為勞方贏得甜蜜戰果，但卸任後卻被秋後算帳，外放至肯亞等鳥不生蛋的地方，全家跟著他外派受苦長達9年，但與他同期擔任工會幹部的副會長，反倒一路高升。

多年後，主角終於調回總公司，此刻卻發生空難，他奉公司之命接下爛攤子，負責與罹難家屬溝通，而社會大眾則將矛頭指向航空公司管理不善，必須進行改革，新任董事長特別任命主角為左右手，協助整頓公司，一場明爭暗鬥於焉展開。

故事以工會會長及副會長兩人分道揚鑣後的職場生涯作為對照，反覆辯證許多問題，如公司是什麼？員工利益與公司利益發生衝突時，孰重？該為自尊堅持原則而讓家人跟著受苦，還是為了前途跟著沉淪？

因此，當主角一再被惡整時，總有高層要他寫「徒具形式」的悔過書，他卻一再反抗，但面對寡母獨自一人留在日本，繼而過世，小孩無法原諒爸爸把事業擺前面卻犧牲他們的童年，乃至女兒論及婚嫁時，男方長家竟說出「叛徒的女兒不能娶」的話。

反觀副會長一角，先是在勞資談判上退縮，之後接受資方的收買一路平步青雲，甚至成為與政、媒溝通的要角，當白手套處理許多骯髒事，這樣沉淪及愈陷愈深固然教人不恥，卻也是民眾於各種政商醜聞中習見的人物。也許人性果然經不起考驗，相較之下，主角的堅持更顯得可貴。

有意思的是，劇中透過空難，凸顯主角在面對受難者家屬時的將心比心，一如他為同仁爭取權益時的全心投入，他的想法是，這一切都是為了公司。然而副會長的一路腐化，其理由同樣是「為了公司」，回頭去看主角的疑問「公司到底是什麼？」就更耐人尋味了。

書名《不沉的太陽》寓意深遠，太陽怎可能不沉？但西沉之後，隔天總是再度升起。對於腐敗的國營企業，事情終會東窗事發，但也可能被新的惡勢力取而代之；對於有理想有良知的人而言，權力也許永遠無法撼動，但不試著衝撞，改革之路永無希望。

華航機師罷工也許不能跟日本對比，但此間的太陽何時西下？又能帶給大眾何種啟發？

(中國時報)