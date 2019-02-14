金庸茶館 書迷請上座
金庸手稿針對《神鵰俠侶》第27回內容的疑問點，增補了3張半稿紙。（黃世麒攝）
去年94歲高齡離世的金庸，為世人留下了一代武林盛世。台北國際書展也特地和遠流出版社合作，開闢「金庸茶館」，展出金庸的手稿、墨寶，更搜羅包含金庸作品的不同版本、改編漫畫、交響樂、影視作品、特刊和電玩遊戲，還挑出小說中的「回目圖」舉辦猜謎活動，只要猜對這些圖究竟是出自哪幾本書，就能獲得明信片贈品。
手稿書信 增補內容
現場展出幾份金庸生前的創作手稿和書信，其中詳細回覆編輯對內容的提問和增補的內容。像是有金庸第3次修訂《神鵰俠侶》第24回，描述女嬰郭襄被擄後的銜接情節的手稿。金庸迷、作家祁立峰表示，金庸是一位十分重視讀者意見的作家，因此常常改稿，讀者可以透過展出的手稿看見他增補的痕跡，「金庸的作品可說見證了出版時代的變遷」。
武俠青春 江湖常在
走進展位，牆上掛著金庸寫著「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」等墨寶，中間則是展出一桌在港台設宴多次、源自《射雕英雄傳》中黃蓉為郭靖討好「北丐」洪七公而煮的美味佳餚。展位也收集1976年至今的電視劇改編特刊、50年代的金庸小說衍生漫畫，甚至能聽到一段由音樂家黃輔棠創作的《神雕俠侶交響樂》。
現場也有紀念章讓民眾蓋章踩點，並設有留言牆，許多粉絲反應踴躍，紛紛在牆上寫下心聲表達對大師離世的不捨：「致敬我的青春！」「金庸老師是永遠的武俠青春樹！」「金庸大俠留給我們一個美麗的江湖！」
(中國時報)
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