城市百福 台灣濃濃媽祖味

2019年02月14日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北—長春報導 ／台北—長春報導

「為什麼不能把中國傳統文化用現代的方式去呈現出來？讓更多年輕人熱愛中國傳統文化。」有感於近年年味愈來愈淡，長春的80後設計師林翔遂用各地特色文化元素，為不同省市設計別具意義的「福」字，近日在微博瘋傳，網友搶抱專屬的家鄉「福」字。

「現在手機、電視、紙媒到處都充斥著流行元素節目內容」，以自己的設計力向傳統文化致敬，林翔萌生設計中國省市福字的想法，從概念到設計完成，又在自己工作室的商業設計案之外抽空創作，用了他將近1年的時間，林翔表示：「從事平面設計10年中做過很多類型的設計，這次的中國城市百福創作是第一次嘗試創作一套中國傳統文化設計。」

林翔指出，設計與純粹的藝術創作不同，「它更像是技術和藝術，物質和精神的一種結合」，以此次的百福設計為例，他需要大量涉獵各地的藝術、文化特色；為台灣設計的福字，林翔雖未來過台灣，卻學習了台灣的地理、文化和建築，又和曾來台的朋友交換意見，最終把台北故宮、媽祖廟、台北101和台灣地圖作為設計主線。

「台灣是中華文化很重要的一部分，大大小小的媽祖廟超過500座，和台北故宮一樣，這都是記載台灣與大陸同根同源的重要歷史遺跡」，林翔表示圖中台北101是台灣的地標建築；同時「台灣被稱為寶島，設計上想把台灣地圖融匯其中；台灣地圖外圈的「口」字，不斷向外擴散，也代表中華文化慢慢走向世界。」

(中國時報)