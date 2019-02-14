城市百福 台灣濃濃媽祖味
「為什麼不能把中國傳統文化用現代的方式去呈現出來？讓更多年輕人熱愛中國傳統文化。」有感於近年年味愈來愈淡，長春的80後設計師林翔遂用各地特色文化元素，為不同省市設計別具意義的「福」字，近日在微博瘋傳，網友搶抱專屬的家鄉「福」字。
「現在手機、電視、紙媒到處都充斥著流行元素節目內容」，以自己的設計力向傳統文化致敬，林翔萌生設計中國省市福字的想法，從概念到設計完成，又在自己工作室的商業設計案之外抽空創作，用了他將近1年的時間，林翔表示：「從事平面設計10年中做過很多類型的設計，這次的中國城市百福創作是第一次嘗試創作一套中國傳統文化設計。」
林翔指出，設計與純粹的藝術創作不同，「它更像是技術和藝術，物質和精神的一種結合」，以此次的百福設計為例，他需要大量涉獵各地的藝術、文化特色；為台灣設計的福字，林翔雖未來過台灣，卻學習了台灣的地理、文化和建築，又和曾來台的朋友交換意見，最終把台北故宮、媽祖廟、台北101和台灣地圖作為設計主線。
「台灣是中華文化很重要的一部分，大大小小的媽祖廟超過500座，和台北故宮一樣，這都是記載台灣與大陸同根同源的重要歷史遺跡」，林翔表示圖中台北101是台灣的地標建築；同時「台灣被稱為寶島，設計上想把台灣地圖融匯其中；台灣地圖外圈的「口」字，不斷向外擴散，也代表中華文化慢慢走向世界。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。