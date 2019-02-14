迷霧漸散 霧峰林家故事搬上舞台
台灣民主運動先驅林獻堂為何最終客死異鄉？舞台劇《當迷霧漸散》抽絲剝繭，將霧峰林家故事搬上舞台，編劇施如芳表示，林獻堂在日治時期堅決不說日語、不穿和服，並從事對抗日方的民族運動，「他是一輩子希望能為台灣文化做向上提升工作的人，但最後為何選擇不回台灣，在東京過世？這是我劇中所要處理的提問。」
劇中背景安排在歌仔戲電影盛行的1950年代，並虛擬情節，讓林獻堂的孫女、電影演員林琳，寫信邀請林獻堂看她拍電影，施如芳表示：「如果只談歷史會太沉重，這是我的一場狂想，林獻堂、林琳都是真有其人，但是邀請林獻堂觀賞拍電影流程，是我的想像，將仕紳和戲曲可以連結起來。」
施如芳表示，這部作品除了呈現林獻堂的人物性格、他所經歷的時代，同時也表現歌仔戲電影的黃金年代，「故事裡的地緣圍繞著霧峰片廠、霧峰林家、地方戲班，我還拉出一條支線談論霧峰地區的北溝故宮，也就是現在台北故宮的前身，這些文物在來台時，曾經暫時放在霧峰，那塊地是和霧峰林家租地。」
施如芳表示，這些同時間在同一地區發生的事情，看起來毫無關聯，卻啟發她創作，「就是因為看似無關，其中才有戲，我希望能從林獻堂的人物故事、性格去轉動歷史，觸發大家對台灣歷史產生興趣，進而挖掘更多東西出來。」
(中國時報)
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