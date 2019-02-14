NSO 4度赴日 傳遞原民元素
出生於日據時代的台灣，作曲家江文也1936年創作《台灣舞曲》，以原住民節奏元素為骨幹，創作手法突破傳統窠臼，代表日本在柏林第11屆奧林匹克國際音樂大賽獲特別獎，深具代表性，國家交響樂團NSO將帶著這首作品赴日演出。
音樂總監呂紹嘉表示，江文也生於台灣，深受19世紀歐洲印象樂派的影響，以作曲家自己本身對台灣和台北城的印象寫作《台灣舞曲》，沒有採取台語歌謠的風格，反而以原住民節奏元素為主軸，在這首創作中表現出肥沃富足且扎根土地般生動的意象，令當時樂壇眼睛為之一亮，也是台灣音樂的代表。
除了《台灣舞曲》，呂紹嘉也選了日本巨匠作家芥川龍之介之子芥川也寸志創作的《為交響曲所寫的音樂》，呂紹嘉說，這首音樂曲風細膩，情感悵然，利用各樂部的相互呼應，最後樂曲終章餘音迴響，希望可以讓日本樂迷感受來自台灣的文化激盪。
暌違7年，國家交響樂團NSO將4度赴日巡演，4月30日在東京文化會館（Tokyo Bunka Kaikan），5月6日在大阪交響音樂廳（Osaka Symphony Hall）演出，其他曲目還包括孟德爾頌《e小調小提琴協奏曲》及西貝流士的《第二號交響曲》，小提琴家獨奏由林品任擔綱演出。5月3日到5日則將參加金澤市主辦的《風和綠的樂城音樂祭》。
(中國時報)
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