他鄉作故鄉 席德進畫作接地氣

2019年02月14日 04:10 中國時報 邱祖胤 ／台北報導 ／台北報導

已故畫家席德進留下許多台灣風情畫，畫面既抽象又具象，即寫實又寫意，常留下許多意想不到的驚喜，國美館策畫「鄉土歌頌─席德進的繪畫與台灣」特展，分別在新竹、彰化、台南及台東等4處生活美學館展出，讓民眾一窺這位藝術家眼中的美麗台灣。

席德進25歲來台，從此「直把他鄉作故鄉」，他說，「我的畫，從早期開始直到今天始終有一個不變的基調；那就是以台灣這地方的景物，作我表現的素材。我在台灣的時間，已與我在家鄉四川居留的時間相等，但是我繪畫的生涯─從孕育、發展到創作，卻全是台灣給我的因素而促成。」

席德進畫中的台灣鄉間景致，有一種說不出的寧靜氛圍，且充滿中國水墨趣味，他說：「我的山水是用西方的水彩工具傳達東方人的深邃情操，對自然賦以新的詮釋，我的色彩也變為中國水墨的趣味，賦予清新氣息與生命的活力。多年來我一直致力於中西繪畫的相互影響與溝通的途徑，今天我總算已走出自己的路。」

席德進1923年生於四川，在杭州藝專受完整的藝術養成教育，1948年來台，1962年獲美國務院之邀赴美參觀考察美術後，轉巴黎定居3年，1966年返台，對台灣民間藝術及古蹟建築展開地毯式調查，行遍台灣各地，創作並發表建築與傳統美學關係。席德進從前衛當代藝術中追求，回歸傳統台灣之美結合，既接地氣又能放眼世界，可謂台灣藝壇的異數。

(中國時報)