不甘被當渣男 家家前男友怒打臉

2019年02月14日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

家家去年底推出新單曲〈擁抱〉，目前也正積極製作新專輯，感情方面則表示兩年前已與前男友分手，13日她的前男友Kevin突然在臉書放上多張兩人過去的甜蜜合照，稱兩人交往5年，去年10月才分手，「逼男友錄音存證自願被放生也不許反悔」，更狠批：「靈魂歌姬可以改『打臉歌姬』！」

Kevin怒指家家是女負心漢，竄改兩人分手時間，他也不爽家家和所屬的相信音樂在發稿、MV內容抹黑他，「怎麼會讓你炒作毀謗前男友是人見人愛的渣男。」不忘酸〈擁抱〉點閱差、家家人氣下滑、難相處等，隨後卻又刪文。

親友嗆男未一路相伴

而家家的親友昨也Po文反嗆：「交往5年有3年時間不在台灣，妹妹（指家家）有放棄過與你的感情嗎？妹妹當初還是到處幫人合音苦沒錢付房租時是你陪伴著她嗎？」指家家紅了，Kevin才回台灣陪伴她。

家家2017年被挖出和擔任品牌公關的Kevin陷入熱戀，他還陪著家家度過喪母痛。近期家家推出〈擁抱〉Live版MV，她透露這兩年恢復單身後自己的感情觀「以前我會執著於一段感情，現在我學會了，如果發現兩人不適合，那就坦然放手，對彼此都是更好的事。」

對此，相信音樂則代為回應：「不管10月或2年前，過去式就是過去式。過去謝謝陪伴、未來只有祝福。」

(中國時報)