房思瑜孵自創品牌可捨愛情

2019年02月14日 04:10 中國時報 林淑娟

「深蹲女王」房思瑜報喜訊！她13日宣布斥資250萬成立自有保養品牌，躍身創辦人、掛名CEO，從Logo發想至今，歷時一年半，她已將這品牌視為自己的「孩子」，過程中偶遇挫折，差點「難產」，也曾因經驗不足多花不少冤枉錢，她一度沮喪大哭，靠運動發洩壓力，幸好遠在印尼的緋聞男友給了她不少經營管理上的專業建議。

不過她和緋聞男友一在台北、一在印尼，自去年8月至今都沒見面，她形容兩人處於「遠距離聯繫」，只靠幾天一次的電話和視訊維繫感情，如今品牌問世，她笑說：「有了這個孩子，我可以不用愛情。」

房思瑜透露在籌備期間發生不少挫折，例如為產品印刷打樣，印錯一個字就先賠了1萬5000元。她四處收集數十個各品牌紙盒做參考，卻被媽媽當成垃圾給回收掉，只能重新收集。

她同步忙於舞台劇《明晚，空中見》的排練，因排練占去每天多數時間，她只好利用別人放飯用餐時，趕緊打開筆電處理公事，常以超商食物果腹，還因此暴瘦3公斤。

(中國時報)