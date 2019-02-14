2019年02月14日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

歐陽妮妮首次挑梁電視劇《腦波小姐》傳出停拍消息，據知工作人員上個月沒領到工資，這個年過得悶，女主角歐陽妮妮13日表示，年後拍了3天，這幾天休息，對於劇組實際情況不太清楚。製作人兼導演謝禮如昨坦言劇組停拍中，她解釋「如果我不當導演就可以讓資金更順暢，我對工作人員很對不起，已經處理中，停拍還是燒錢，我希望能儘快復拍。」

歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝等演出的原創愛情喜劇《腦波小姐》，是一部結合心理奇幻、電玩打鬥的旗艦戲劇，劇中將大量運用動畫及特效穿梭現實與虛擬之間。劇本曾獲2011年「文化部劇本獎」第1名殊榮，除了獲文化部3800萬元補助，特納亞太分公司（Turner Asia Pacific）也投資100萬美金（約台幣3078萬），謝禮如所屬公司也投資千萬。

謝禮如表示，因意外接下導演一職，拍攝3個多月以來，造成許多事沒時間處理，資金遇到小小卡關，所以必須停工先解決，目前預計3月中下旬殺青，「我有跟演員們說清楚」。歐陽妮妮休學後，重心全在拍攝這部新戲，她昨說，這大半年專心在工作上，外婆前陣子意外摔跤住院，這個年她都在醫院陪奶奶和家人。

(中國時報)