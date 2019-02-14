歐陽妮妮新戲卡關
歐陽妮妮首次挑梁電視劇《腦波小姐》傳出停拍消息，據知工作人員上個月沒領到工資，這個年過得悶，女主角歐陽妮妮13日表示，年後拍了3天，這幾天休息，對於劇組實際情況不太清楚。製作人兼導演謝禮如昨坦言劇組停拍中，她解釋「如果我不當導演就可以讓資金更順暢，我對工作人員很對不起，已經處理中，停拍還是燒錢，我希望能儘快復拍。」
歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝等演出的原創愛情喜劇《腦波小姐》，是一部結合心理奇幻、電玩打鬥的旗艦戲劇，劇中將大量運用動畫及特效穿梭現實與虛擬之間。劇本曾獲2011年「文化部劇本獎」第1名殊榮，除了獲文化部3800萬元補助，特納亞太分公司（Turner Asia Pacific）也投資100萬美金（約台幣3078萬），謝禮如所屬公司也投資千萬。
謝禮如表示，因意外接下導演一職，拍攝3個多月以來，造成許多事沒時間處理，資金遇到小小卡關，所以必須停工先解決，目前預計3月中下旬殺青，「我有跟演員們說清楚」。歐陽妮妮休學後，重心全在拍攝這部新戲，她昨說，這大半年專心在工作上，外婆前陣子意外摔跤住院，這個年她都在醫院陪奶奶和家人。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。