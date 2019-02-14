袁惟仁半身麻痺女友回上海
袁惟仁年前開刀切除腦腫瘤，未來仍有一大段的康復之路要走。（資料照片）
袁惟仁去年10月17日在上海跌倒引發腦溢血，並發現腦內腫瘤，開刀後昏迷不醒，去年12月18日搭機返台到台北榮總加護病房治療，他在過年前再度開刀把腦內腫瘤切除，目前轉住普通病房，身體狀況似乎好轉，據悉，他清醒後身體右半邊麻痺，左手可以抓握但不太有力氣，有如中風後的症況。
友人透露：「他比之前好很多，但如果說恢復到正常還有一大段距離。」袁惟仁也因仍在氣切，不能講話，僅點頭、搖頭，未來需要長期看護、復健，加上他過去欠下債務，龐大的經濟壓力落在袁惟仁的媽媽、姊姊身上，而當初發現袁惟仁倒下並送他上救護車的新女友已回上海。對此，他的經紀公司打算號召歌壇前輩和好友幫忙募款，希望能助他過難關。
而他的前妻陸元琪3年前簽字離婚後，身邊一直有追求者，她的新男友呂元鐘比她小11歲，在電商業做行銷，推估身家上億，雙方很談得來也互相關心，他對陸元琪與袁惟仁所生的一雙兒女也很好。
陸元琪經紀人證實，該男是「琪心動驚喜商城」公司的主要管理者，2人這1、2個月才開始交往，除了工作上的接觸外，私下他也滿照顧陸元琪以及她的一雙兒女，沒特別以結婚為前提交往，「且陸元琪也單身一陣子，現在也不會輕易想進入下個階段，先相處看看也不錯！」
(中國時報)
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