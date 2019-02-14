老蕭床戰郭碧婷小Case

2019年02月14日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

蕭敬騰（上）劇中和郭碧婷在床上有親密吻戲。

蕭敬騰（老蕭）首度挑梁主演公視新劇《魂囚西門》，劇中和郭碧婷是男女朋友，戲外拍攝時，初次見面就上床拍激吻戲，有事前準備？老蕭霸氣笑回：「那些都小事。」劇中被女友逼婚，31歲的他，生活中遇到這樣的女友會害怕？他說雙方真要結婚，一定都有共識，「如果答案相反，很難走長久吧」，會衝動閃婚？他認為「時間到了就會結啊」，也強調爸媽不會對他催婚。

資深演員沈海蓉劇中以靈魂出竅方式出現，有場她在「搖滾區」看老蕭和郭拍床戲，「他倆其實是第1次見面就可以吻成那樣，我距離最近，完全看得清清楚楚，我從沒拍過這麼近距離看人接吻，這是最驚悚的一次經驗了。」

郭碧婷讚向太開明

郭碧婷跟香港大亨向華強及向太之子向佐被拍到牽手約會，過年前他還來台陪她看展，她昨認愛，被問戀情，老蕭跳出來神救援，原來他是向太乾兒子，跟向佐也是哥兒們，兩人外型也常被說相像。今情人節會跟向佐共度？郭說：「是跟老蕭一起工作。」會閃婚？她表示未來很難設定，結婚隨緣，「向媽咪是很好相處的人，她不會逼婚，也不管事情，一向很開明。」

老蕭在《魂囚》扮演替鬼諮商的心理醫師，坦言多年前曾因恐慌症找心理醫師，「看醫生不是不好的事，可能是更了解自己的方法」，他堅決不碰任何藥物，恐慌時靠運動轉移。老蕭和導演討論後，讓角色加入強迫症特質，像是衣櫃裡有一堆同款襯衫、毛衣、皮鞋。老蕭生活中也如此，「很多東西我會依賴，好像怕它停產。」

(中國時報)