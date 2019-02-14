徐詣帆為公益再嗑檳榔

2019年02月14日 04:10 中國時報 李承陽 報導

曾獲金馬男配角獎的徐詣帆日前拍攝口腔癌防治微電影，和《人面魚》童星吳至璿搭檔演出父子，片中為傳達吃檳榔對身體造成的負面影響，必須演出嚼檳榔，為此劇組特地去買古早味零嘴芒果乾配上食用色素來替代，他卻請導演直接送上真的檳榔，「這樣吃起來才像啊！」還說這是他第2次吃檳榔，距上次吃已相隔20多年。

徐詣帆國中因為好奇偷吃過1次檳榔，結果馬上心悸，相隔多年再度為公益咬檳榔，依舊犯心悸，他說：「因為忘記怎麼吃，就把檳榔汁全部吞下去，後來趕快到旁邊休息喝水。」拍攝半天下來，他總共吃了10多顆檳榔，理解會上癮的原因，「因為咬一咬會乾掉沒汁，就會想接著吃下一顆。」

除了吃檳榔外，徐詣帆還要化身吳至璿的超人老爸，得真的穿上緊身超人裝，他形容當時超級害羞，「現場有女性工作人員，超尷尬的，就想趕快拍完結束。」

徐詣帆現為3個小孩的父親，大兒子6歲，這次跟吳至璿對戲，讓他燃起父愛，笑說：「如果我兒子這麼大就好了。」他去年10月簽進新東家，成為張書偉、藍葦華等人的師弟，新年目標將繼續衝刺影視作品。

(中國時報)