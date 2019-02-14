一見小戽斗 黃嘉千入戲淚崩
親情國片《老大人》由高齡71歲的資深演員小戽斗擔綱演出父親，戲劇經驗豐富的他，不只幕前表演精采，幕後的他更樂於幫助後輩。
一場在平溪古厝的哭戲，飾演女兒的黃嘉千一時抓不到情緒，小戽斗私下拉她一旁並坐下聊天，以父親口吻對她說話，讓黃嘉千立刻角色上身，哭得一把鼻涕一把眼淚的走去就位，順利完成拍攝，黃嘉千表示兩人私下早已情同父女：「這次能在《老大人》中能有好表現，戽斗哥功不可沒！」
叫小戽斗阿爸
黃嘉千在片場直接喊小戽斗為「阿爸」，另一場黃嘉千在家中倚門大哭的戲，也是小戽斗牽著她的手培養情緒，讓她瞬間淚崩，時隔多月，黃嘉千年前受劇組之邀為電影預告錄製旁白，個性開朗的她原本還和眾人有說有笑，沒想到開錄不久便淚灑攝影棚，哽咽表示：「脫離這個角色好久了，沒想到一看到戽斗哥的臉，情緒整個又上來。」還拜託工作人員給她時間緩和心情。
最稱職螢幕老爸小戽斗自認是「催淚高手」，「跟我合作父女戲的女演員，只要碰到哭戲，就愛來拉著我的手培養情緒，甚至會搶著要抱抱，惹來同劇男演員吃醋！」曾被他惹哭的就有江祖平、岳翎等知名電視劇女星，對此小戽斗也自嘲解釋：「可能我這張臉裝起來還蠻可憐的！」電影3月22日上映。
(中國時報)
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