鄭亞雲促兩岸交流 催生《星嚮勢成》

2019年02月14日 04:10 中國時報 廖慧娟 報導

鄭亞雲淡出演藝圈20多年，她以多年匯聚的廣泛人脈，在台灣及大陸建構可永續經營的事業，也擔任「海峽兩岸同胞圓夢大型系列活動」（兩岸圓夢活動）組委會祕書長，結合央視、中視《星光大道》團隊與歌手，製作《星嚮勢成》公益節目，首選錄影地點就是高雄或台中。

因外祖父曾是抗日戰爭時期的紅十字會重要發起人之一，鄭亞雲在台灣創建汎宸，把醫藥等級的保健食品原料和高端保養品引進消費市場後，2006年與中華文教經濟合作促進會發起人曹長齡到北京創建瑞寶緊急救援服務公司，成為大陸第一個第3方緊急醫療服務平台。

鄭亞雲2013年成為兩岸圓夢活動的祕書長，由大陸工業合作協會前會長孫曉華、時任台灣工商建設研究會會長雷祖綱、中華文教經濟合作促進會等兩岸團體發起成立，中心主旨是推動兩岸和平，並籌組經貿發展、文化交流、公益活動等3個「百人會」。

鄭亞雲說，預計2019年、2020年推出3個節目，其中，文化交流「顛峰論壇」將推出《責任的力量》。而第一個付諸實行的是公益歌唱節目《星嚮勢成》，節目中演唱的每首歌曲都是原創音樂，參與歌手都要擔任一個弱勢團體代言人，希望藉由歌手及節目的影響力，帶動社會關注弱勢團體，預計今年第4季在台灣錄製第1季、12集。

(中國時報)