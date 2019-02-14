澎恰恰代言高雄「做我該做的」

2019年02月14日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

澎恰恰與許效舜日前傳出將代言高雄觀光，昨（13日）澎恰恰現身「2019台灣向陽盃明星公益棒球賽」記者會時表示，日前為了比賽與許效舜特地南下高雄，邀請市長韓國瑜在3月2日到高雄澄清湖棒球場擔任公益棒球賽的開球嘉賓，觀光局長便邀請他們9月代言高雄當觀光大使，當下他們也豪爽地允諾答應。

韓國瑜接任高雄市長後，陸續找了白冰冰與張俐敏擔任觀光大使，對於先前白冰冰代言拍MV惹風波，澎恰恰表示代言高雄不用拍MV，之前鄭進一也曾替高雄寫過歌，「不要再介紹說高雄有多美，大家自己去看就好！」澎恰恰知道過去的高雄代言者常被酸民酸來酸去，但他認為那是正常，「我做我該做的，能做什麼盡量做，酸民要說什麼就隨便，沒關係！」

團員可免費演出

澎恰恰表示他與許效舜接下9月推廣大使的重任，「既然願意做，講錢就傷感情」，透露他推動高雄觀光的策略應該會以鳳山、旗山、岡山「3山」為初步構思，內容則有可能會以《鐵獅玉玲瓏》的表演方式與「3山」做結合，呈現高雄歷史之美，一心為振興高雄觀光盡力的澎恰恰說：「團員可以不用收費，市政府提供場地跟舞台就可以，最重要就是大家多到高雄玩。」

(中國時報)