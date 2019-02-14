慢慢說穩交8年婚事慢慢來
由利得彙（點點）和沈志方組成的「慢慢說」曾獲第26屆金曲獎最佳演唱組合，26日他們將推出第3張創作專輯《1＋1＜3》，已穩定交往8年的2人，是否會想趁著今年推新專輯，再完成終生大事迎來雙喜臨門？經紀公司回應：「目前暫時沒有，先衝刺2個人新專輯愛的結晶，而且專輯叫1+1＜3 嘛，不能自己破戒。」
新專輯呼應網路符號，他們各自拿著3C產品拍照，象徵現代人幾乎離不開網路世界，點點為拍照做除毛準備，她笑說：「因為我手毛很長，怕拍照時不好看，所以習慣拍照前一天先除手毛。」在拍照現場，點點抱著筆電坐在比沈志方高一層的台階上，一不小心就快要踢到他，沈志方打趣說：「沒關係，她想要換組合想很久了，這樣最好，很快把我幹掉就能找別人。」
2人其實都是網路重度使用者，平常就很愛打線上遊戲，也是遊戲軟體影音串流平台Twitch的知名實況主，他們都自認很愛使用符號，「聊天習慣一次傳3個符號」，笑稱：「傳3次很重要。」代表是很認真在看待正在討論的事情，絕無敷衍對方的意思。
(中國時報)
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