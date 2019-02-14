2019年02月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

超市和量販真是捉弄人，趁草莓季、春遊時節來到，祭出大批草莓甜點，用酸甜滋味教人口水直流；還打出紅到日本的冠軍麵包，讓人食指大動。春天來了，螞蟻人、甜點控味蕾大覺醒，還不快衝一波！

(中國時報)