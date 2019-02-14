網美系甜點 草莓搶攻少女心

2019年02月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

愛買草莓季冠軍「草莓塔」，28日前享特價，3個99元。（愛買提供）

美廉社預購商品「塔吉特草莓千層」，香嫩千層蛋皮夾進手工特製草莓醬、雙層草莓餡料，每盒8吋799元，4盒2760元、10盒6600元。（美廉社提供）

愛買草莓季亞軍「北海道草莓蛋糕」，28日前享特價，3個99元。（愛買提供）

全聯We Sweet「草莓卡士達蛋糕」，卡士達餡搭配當季草莓，每盒250g、129元。（全聯提供）

全聯We Sweet預購商品「草莓鮮果瓦芙燒」，使用北海道生乳，佐當季草莓入餡，35g x 8入，每盒248元。（全聯提供）

家樂福草莓千層蛋糕，14日原價160元、特價99元。（家樂福提供）

草莓季粉色大噴發，超市、量販草莓甜點統統出籠，在近2年紅翻天的草莓千層蛋糕、北海道生乳捲外，全新甜心教主當屬「草莓卡士達蛋糕」，去年耶誕節在全聯限定販售，被網友稱為「秒殺甜點」，這回趁草莓季再度回歸，預料會再帶起搶購熱潮。

超市龍頭全聯甜點品牌We Sweet明（15日）起至3月21日霸氣推出15款草莓季甜點，較去年11款還多，走浮誇「網美系」路線，營造浪漫氛圍，搶攻少女心；且採用與行政院農業試驗所合作的台灣草莓，無菌栽培健康種苗，新鮮安全，每款價位在32元至398元間，預計整檔可創下超過6000萬元業績。

在10款冷藏甜點及5款預購商品中，必嘗亮點有一整顆草莓入餡的「草莓鮮果瓦芙燒」，在日本有「會呼吸的鬆餅」稱號；預購主打新品「世界冠軍荔香草莓吐司」由2018年世界麵包大師冠軍王鵬傑監製，以得獎麵包主題荔香草莓為主軸。

此外，獨家特色款「草莓雙餡盆子」、人氣不敗的冰心捲系列口味升級「冰心捲蛋糕-草莓甜心」、「草莓慕斯奶凍捲」，與預購的「巴伐利亞草莓牛奶蛋糕」、「草莓乳酪布拉格派」都是不可錯過的嬌點。這次預購採「每周限量」，每周四前訂購、周日取貨。

愛買草莓季業績年年穩定成長3成，今年擴大陳列面、增加品項、強打現作現賣，上月起至28日共13款草莓烘焙點心，前3名日銷量皆破千，包括2000個的「草莓塔」、1600個的「北海道草莓蛋糕」、1500個的「黑巧克力草莓夾心麵包」，預料可帶動本月業績再增1成。

家樂福今（14日）因應西洋情人節舉辦草莓千層蛋糕一日快閃優惠活動，採用省產新鮮草莓，原價160元、特價99元，量販店單店限量100盒、便利購單店限量20盒，百元有找將引起瘋搶。美廉社草莓盛宴15日至3月25日展開，6款預購甜點網羅人氣名店夯品，有草莓大福、草莓千層、草莓慕斯冰淇淋銅鑼燒、草莓生乳捲、草莓果汁蒟蒻、草莓法式雪花酥。

(中國時報)