全聯日系麵包 四大天王出爐

2019年02月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

Hankyu BAKERY全聯阪急麵包季軍「明太子乳酪麵包」，30元。（全聯提供）

日本烘焙主廚手持Hankyu BAKERY全聯阪急麵包熱銷前3名的丹麥菠蘿（左起）、帕瑪森起司燒、明太子乳酪麵包，與2月新推出的辣味起司麵包、莓果甜心麵包、草莓閃電泡芙，每款皆30元。（盧禕祺攝）

全聯董事長林敏雄（右）與H2O RETAILING株式會社社長鈴木篤（左）簽約合作，共同拓展烘焙市場版圖。（盧禕祺攝）

Hankyu BAKERY全聯阪急麵包冠軍「丹麥菠蘿」，30元。（全聯提供）

全聯不只草莓季甜點有「甜心教主」，Hankyu BAKERY全聯阪急麵包也捧出四大天王，分別是：丹麥菠蘿、帕瑪森起司燒、明太子乳酪麵包、鹽麵包，取代傳統的蔥麵包、克林姆麵包、紅豆麵包、波蘿麵包，當起了新霸主。

其中，冠軍麵包「丹麥菠蘿」為台灣研發的風味，去年8月開賣，單店平均日賣20個；去年11月還反銷回日本，3個月內賣超過15萬個，同步受歡迎。本月還新推辣味起司麵包、草莓閃電泡芙、莓果甜心麵包，3款新口味也都很日系。

去年，全聯共賣出近85萬個阪急麵包，業績破2300萬元，今年積極擴展烘焙市場版圖，全面發揮「黃金」食力，與日系H2O RETAILING株式會社合資「全聯阪急麵包股份有限公司」，訴求「日本職人技術與經驗」搭配「在地食材與口味」，每個均價30元，全聯董事長林敏雄說：「好吃又便宜就是核心價值。」

目前全台970家全聯門市，有61家販售阪急麵包，今年要增至255店，預計2020年全門市都賣；在強力發展「黃金」外，OFF COFFEE現煮咖啡也持續擴大，要從現有200店增為500店販售，期許黃金+黑金增加正餐、下午茶的購買率。

(中國時報)