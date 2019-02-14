李千那私服穿搭 不盲從、做自己

2019年02月14日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

李千那將不盲從、做自己的個性融入私服造型中，並以舒服、自在、簡單描述自己的日常穿搭風格，穿SPORTMAX無袖修身連身裙5萬2600元。（JOJ PHOTO攝）

SPORTMAX圓型背包，3萬4100元。（SPORTMAX提供）

SPORTMAX多色彩毛衣，4萬5800元。（SPORTMAX提供）

SPORTMAX綠色短版風衣外套，4萬6800元。（SPORTMAX提供）

SPORTMAX拼接牛皮跟鞋，2萬9000元。（SPORTMAX提供）

女星李千那改名後以歌手身分回歸，推出等待11年的首張全台語專輯《查某囡仔》，想要藉著從小就熟悉的語言，唱出與戲劇中柔弱感覺截然不同的形象。不要有框架，是李千那給自己的期許，名字最後一字少了女字旁，也代表她對人生不想被侷限住的渴望。

面對愛情事業義無反顧

專輯中一首融入說唱的〈憨憨〉，可以當作李千那執著個性的寫照，不管面對愛情或事業，只要認定就不顧別人的反對也要橫衝直撞，外人看來有時或許過於魯莽或不看好，但她笑笑說：「我習慣不被鼓勵了，會找到堅強下去的方式，像我這樣個性的人，真的很適合待在演藝圈裡！」

李千那不盲從、做自己的個性，還表現在私服造型中，衣櫥沒有雪紡紗，蕾絲更不准踏入，舒服、自在、簡單成了描述自己風格的關鍵詞。個性看似隨興的她，骨子裡卻藏有不折不扣的潔癖，就連出門倒垃圾都會吹好頭髮、打理好自己，呈現出最好的一面。李千那坦言：「我也有想癱軟的時候，但在大家面前一定要撐起來，回家就會變智障，有比較不理性的狀態。」

隨時隨地都散發著滿滿正向力的她，亦將這份能量延續到身上的SPORTMAX早春服飾中。品牌本季承襲一貫混搭精神，採用異材質拼接等手法，以尼龍、皮革、針織及科技面料等多種材質，勾勒出融入運動感的當代輪廓，為都會女性打造愜意且適合多種場合的系列。

(中國時報)