不讓Jessica專美 潤娥飛紐約看秀

2019年02月14日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

潤娥在情人節前夕拎著Michael Kors包趕往紐約出席大秀。（Michael Kors提供）

BOSS大中華區代言人趙又廷為了工作，不得不暫別愛妻高圓圓前往紐約出席品牌大秀。（BOSS提供）

紐約時裝周進入最高潮，儘管撞上情人節，眾星仍熱情擁抱時尚、拋下一切前往紐約朝聖。近幾日鄭秀妍Jessica接連跑遍Ralph Lauren、Proenza Schouler、Calvin Klein、Carolina Herrera等大秀，十分勤快，接下來潤娥、趙又廷也先後抵達紐約，不讓Jessica專美獨霸。

潤娥在情人節前夕受邀前往紐約出席Michael Kors大秀，在首爾機場她身穿軍綠色大衣、肩背MK最新款的CECE包，抵達紐約後是否會與「少女時代」昔日隊友Jessica相見歡，令人期待。

才剛宣布成為Hugo Boss旗下「BOSS」大中華區代言人的趙又廷，為了工作也不得不在情人節前夕撇下愛妻高圓圓出發前往紐約看秀，他身穿橘色帽T外搭BOSS毛呢軍裝大衣，帥氣破表。

(中國時報)