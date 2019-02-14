精品聯名潮牌 貝拉哈蒂德性感演繹
貝拉哈蒂德拍攝Kith x Versace聯名系列形象廣告。（Versace提供）
潮牌當道，就連精品也擋不住潮流魅力，潮流品牌Kith攜手義大利時尚精品Versace推出全球限量Kith x Versace聯名系列，以Kith獨特的個人風格詮釋義大利式的華麗，並找來超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）與天使男模拉奇布魯史密斯（Lucky Blue Smith）拍攝形象大片。
Kith操刀設計，選用Versace奢華面料，以Versace經典印花與剪裁成為靈感，所有金屬飾品皆為特別訂製，綴有兩大品牌特色，聯名系列也藏有設計巧思，Versace經典梅杜莎頭像改頭換面，在雙眸蓋上Kith的品牌標誌，這也讓全球時尚迷為之瘋狂，Versace台北101專賣店15日開賣，限定登場勢必引爆搶購潮。
(中國時報)
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