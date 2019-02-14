2019年02月14日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

《PUBG 絕地求生》自2017年上架至今，雖然經歷玩家大幅下降的階段，但仍獲得由玩家投票的Steam「2018年度遊戲」大獎。（翻攝自PUBG官網）

《還願》由台灣赤燭遊戲團隊一手打造，因去年推出的作品《返校》深受好評，此次也引起不少玩家期待。（翻攝自赤燭遊戲官網）

即將在19日於Steam上架的《還願》，開發者「赤燭遊戲」擅長以台灣本地元素融入遊戲當中，近日已在各大平台上成功製造話題。（翻攝自赤燭遊戲官網）

去年全球知名線上遊戲平台Steam第3屆年度遊戲大獎得主，是2017年上架、深受玩家歡迎的《PUBG絕地求生》吃雞遊戲，從此也帶起求生大逃殺類型遊戲熱潮，不過本月卻爆出競敵，就是大年初一上架、短短一周內玩家人數就飆升至2500萬的《Apex Legends》，大逃殺遊戲後浪推前浪，王位換人坐。

求生遊戲設計大改良

以遊戲模式來說，《PUBG》及《Apex Legends》同樣都是每局開始時，每個玩家都手無寸鐵，從飛機上選點跳傘而下後，盡快收集武器及裝備，而達到生存為最後目的，差異就在前者提供單人、雙人及4人模式，每場100人共同展開對戰，而後者則由3人一組、共60名玩家組成的戰場，不過收集裝備的模式更簡單，像日前更有退役的美國陸戰隊員，直播其單手操作PS4版遊戲拿下第1名，可見該遊戲不是靠課金即有優勢。

擁有多年電玩經驗的3C達人廖阿輝就認為，打遊戲本身就是很解壓，求生大逃殺類型的遊戲因為每局都是新局，快速即能入手，容易讓玩家有成就感，所以才會吸引了不少玩家加入，不過對於新的《Apex Legends》，他覺得該遊戲未來會更有看頭，「現在的設計已經比《PUBG》聰明，在設計上有復活點、技能系統等設定，可說是其他同款遊戲的改良。」

恐怖遊戲加入本土元素

而本月有由台灣赤燭遊戲推出的全新台灣本地心靈恐怖遊戲《還願》，該團隊在去年就推出了大受好評的白色恐怖遊戲《返校》，此次再次採用了台灣在本地元素當背景，細節如鐵捲門上的傳單、阿嬤家中的木沙發等等，不僅充滿了本土味，更勾起了不少人心中小時候的恐怖感，19日即將於Steam平台正式上架。

(中國時報)