大逃殺遊戲王位易主
《PUBG 絕地求生》自2017年上架至今，雖然經歷玩家大幅下降的階段，但仍獲得由玩家投票的Steam「2018年度遊戲」大獎。（翻攝自PUBG官網）
《還願》由台灣赤燭遊戲團隊一手打造，因去年推出的作品《返校》深受好評，此次也引起不少玩家期待。（翻攝自赤燭遊戲官網）
即將在19日於Steam上架的《還願》，開發者「赤燭遊戲」擅長以台灣本地元素融入遊戲當中，近日已在各大平台上成功製造話題。（翻攝自赤燭遊戲官網）
去年全球知名線上遊戲平台Steam第3屆年度遊戲大獎得主，是2017年上架、深受玩家歡迎的《PUBG絕地求生》吃雞遊戲，從此也帶起求生大逃殺類型遊戲熱潮，不過本月卻爆出競敵，就是大年初一上架、短短一周內玩家人數就飆升至2500萬的《Apex Legends》，大逃殺遊戲後浪推前浪，王位換人坐。
求生遊戲設計大改良
以遊戲模式來說，《PUBG》及《Apex Legends》同樣都是每局開始時，每個玩家都手無寸鐵，從飛機上選點跳傘而下後，盡快收集武器及裝備，而達到生存為最後目的，差異就在前者提供單人、雙人及4人模式，每場100人共同展開對戰，而後者則由3人一組、共60名玩家組成的戰場，不過收集裝備的模式更簡單，像日前更有退役的美國陸戰隊員，直播其單手操作PS4版遊戲拿下第1名，可見該遊戲不是靠課金即有優勢。
擁有多年電玩經驗的3C達人廖阿輝就認為，打遊戲本身就是很解壓，求生大逃殺類型的遊戲因為每局都是新局，快速即能入手，容易讓玩家有成就感，所以才會吸引了不少玩家加入，不過對於新的《Apex Legends》，他覺得該遊戲未來會更有看頭，「現在的設計已經比《PUBG》聰明，在設計上有復活點、技能系統等設定，可說是其他同款遊戲的改良。」
恐怖遊戲加入本土元素
而本月有由台灣赤燭遊戲推出的全新台灣本地心靈恐怖遊戲《還願》，該團隊在去年就推出了大受好評的白色恐怖遊戲《返校》，此次再次採用了台灣在本地元素當背景，細節如鐵捲門上的傳單、阿嬤家中的木沙發等等，不僅充滿了本土味，更勾起了不少人心中小時候的恐怖感，19日即將於Steam平台正式上架。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。