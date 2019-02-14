光雕展打卡搶讚 美照密技大公開

2019年02月14日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

把照片放大至要去除掉的物件上，直接在物件上塗抹，即可簡單去掉不想多餘的路人或物件。（石欣蒨攝）

在照片上需要調亮的地方新增調節點。（翻攝自手機畫面）

示範照片為使用iPhone XR拍照。（修圖前、修圖後見圖2、3，石欣蒨攝）

夜間拍攝容易導致人臉黑掉的情況，照片噪粒較多。（修圖前、後見圖4、5，石欣蒨攝）

挑選「人物」以調較「亮度」、「飽和度」，即能簡單拯救過暗的人臉。（翻攝自手機畫面）

使用「美圖秀秀」中的「修容筆」，選擇白或粉色，在臉的位置塗抹。（翻攝自手機畫面）

說到本月最夯的打卡地標，當然少不了首次來台的光之饗宴「Luminarie光雕展」，但不少人都發現拿著手機，怎麼拍都拍不出滿意的照片，尤其人在光雕前拍照時，不是把背景的光雕拍太亮，就是人臉變暗，今天記者就分享5大美照密技，讓大家也能把握機會打卡炫耀。

1.基本技巧及修圖

手機有提供HDR功能的話，在拍夜景時用上會有更大的幫助，加上內建的修圖功能，像最常使用「光線」中的「增艷」、「曝光」、「陰影」及「對比」，還有「顏色」的「飽和度」及「對比」功能，以調整照片中的細節及氛圍，不過內建功能僅適合日間或風景照，夜拍的人像照片還是建議使用APP作輔助。

2.入門：人臉清晰、背景過曝

在「Snapseed」APP中最好用的，可說是「局部」功能，在照片上需要調亮的地方新增調節點，再縮放需要控制的範圍，當點變成藍色時，即可在螢幕上下滑動選取「亮度」、「對比」、「飽和度」及「結構」，再左右滑度作個別調整，建議多在不同位置加上調節點，以達更細緻的效果，即能呈現背景光雕細節，另外也能使用「筆刷」，直接在需要改變曝光的位置上塗抹，改變明暗度。本文示範照片為使用iPhone XR拍照。

3.進階：人臉過暗、背景過曝

夜間拍攝容易導致人臉黑掉的情況，照片噪粒較多，所以建議在拍照時，就對焦在人與背景交接的位置。本文示範照片為使用Pixel 3 XL拍照，要修飾人臉過暗的問題，可以打開「Snapseed」中的「HDR圖像」，挑選「人物」以調較「亮度」、「飽和度」，即能簡單拯救過暗的人臉，接著再以「局部」功能作背景光的修正，若希望人臉更亮一點的話，可使用「美圖秀秀」中的「修容筆」，選擇白或粉色，在臉的位置塗抹，記得把度數拉低，以呈現更自然效果。

4.刷掉路人

本文示範照片為使用Pixel 3 XL拍攝，修圖前。利用「Snapseed」中的「修復」功能，可以像橡皮擦一樣刷掉不想要的畫面。首先把照片放大至要去除掉的物件上，直接在物件上塗抹，即可簡單去掉不想多餘的路人或物件。「美圖秀秀」的「刪除筆」也能達到一樣的效果，建議使用時以小部分、多次去塗抹，或用點的方式修圖，不過此方法也僅限背景簡單的圖片，過於複雜、混亂的背照，還是得靠電腦修圖。

(中國時報)