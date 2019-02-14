2019年02月14日 04:10 中國時報 郭強生

這篇作品的題材新鮮，以近乎失傳的閹雞手藝帶出農業社會的今與昔。敘述者在美濃作田野調查，遇到仍以此為業的阿勇師，因而追憶起曾經因身為閹雞師而悶悶不樂的四舅。透過溫暖抒情的文字，閹雞師傅的笛聲依稀彷彿，但那個純樸的時代已然遠逝。

四舅終於棄刀改行成為命理堪輿師，究竟是在意職業的低下，還是不堪血腥？人的命運可改，但生而為雞呢？作者似乎還言有未竟。

(中國時報)