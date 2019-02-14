2019年02月14日 04:10 中國時報 本報訊

國立台灣文學館及遠景出版社辦理之108年度齊東詩舍「詩的復興」系列活動，第一場元宵節活動，將於2月16日下午於齊東詩舍盛大舉行，邀請詩迷、文學朋友一起玩詩、猜詩。猜中者將獲「限量福袋一只」，內含杯套及出題者路寒袖老師的親筆簽名詩集等豐富獎品！

詳情可上https://www.facebook.com/ events/282824589062100/

或電洽02-23279657

(中國時報)