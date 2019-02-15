華航罷工落幕！攻防160小時 達成5共識！禁秋後算帳 3年半內不罷工

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

華航機師勞資談判

罷工第七天 華航、工會四度協商再戰

華航機師罷工160小時落幕！勞資方歷經7天4度談判，對工會提出的5大訴求達成共識，華航除日前讓步的10條疲勞航線，昨再承諾2年內研議規畫只進用外國籍副機師、不對工會秋後算帳、不撤換管理高層但加強內部溝通、增加飛安獎金等事項；工會則簽署和平協議，即起停止罷工，並承諾3年半之內不再罷工。

2年內 不進用外籍正機師

機師工會華航分會提出改善疲勞航班、升訓透明化、禁止打壓工會會員、撤換不適任主管、比照長榮第13個月全薪等5大訴求，8日清晨6時起罷工，強調要等到華航拿出誠意協商才停止，之後號稱有620名機師陸續加入罷工行動。

工會與華航高層在交通部協調下，進行3場、逾20小時協商，但僅就第一項訴求達共識。昨日第4場協商進度同樣緩慢，但就在外界感到不樂觀時，勞資方進入小房間密談7小時，一口氣達成所有共識，工會宣布罷工自14日晚間10時25分結束。

不秋後算帳 3年半不罷工

針對國籍副機師升訓及外國籍機師進用訴求，機師工會主張不能再進用外國籍正機師，副機師升訓比例國籍不得低於外國籍，華航退讓，2年內研議規畫只進用外國籍副機師，不直接以正機師身分進用；若無特殊情形，不再增加外國籍正機師之聘用。

勞資昨日糾結的「不對工會及會員秋後算帳」，由於雙方對法律文字有疑慮，勞動部乾脆請兩邊各派4名代表到交通部會議室協商。華航承諾，就本次爭議行為，如符合法律所定爭議行為言行，公司予以尊重，另將遵守《工會法》、《勞資爭議處理法》及相關法律，不會秋後算帳。

工會訴求撤換不適任主管，華航之前未回應，雙方也未在公開直播中討論，昨晚勞方退讓，共識僅由「研議及改善管理制度，同時加強與工會溝通協商」一句話帶過。至於比照長榮第13個月全薪，華航承諾增加飛安獎金，金額約定於2月21日再議納入團協。

對此，多日未置一辭的府院昨都在臉書出面喊話。蔡總統說，「這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止，解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。」她說華航爭議落幕，希望是勞資雙方更多對話的開始。

關鍵五巨頭 居間協商達陣

行政院長蘇貞昌則對副院長陳其邁、交長林佳龍、勞動部長許銘春表感謝，他說，從13日熬夜關心談判，到14日一大早，他們就在政院內密集會商，全力以赴解決問題，沒有辜負人民對政府的期待。

華航事件落幕，關鍵五巨頭協商功不可沒，除蘇揆、陳其邁、許銘春、林佳龍外、桃園市長鄭文燦也參加會商。提前在立法院今天開議前，拆除藍委抗議的引信。

(中國時報)