選總統 吳敦義鬆口已準備了30年

2019年02月15日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

2020是否競逐大位？國民黨主席吳敦義昨首度鬆口表示，參選總統大選，「我已經準備了30幾年」，都是為未來替國家做事，而做準備，如果最後未被黨內提名參選總統，吳敦義也釋出不一定續任黨主席，為黨籌募糧草。

未被提名 不一定續任黨主席

吳敦義昨接受電台專訪時，不諱言地說，國民黨已窮到薪水都要去借，不像以前提名選總統，黨會準備部分經費，他要考慮是否有自籌經費的能力，審慎考慮是否挑起重擔，同時也要考量黨的團結與獲勝。

至於何時可能宣布參選，他說，如果黨4月開始公告辦理登記，他在之前就會做決定。如果最後未被提名參選總統，吳敦義說，黨內有一種聲音，誰當國民黨總統候選人就應該擔任黨主席，他不排斥這種主張，也在鄭重思考。

面對外界質疑他的民調支持度太低，吳敦義反駁，黨內沒有做過民調，個人做的民調缺少公信力。他提及，近來媒體所做政黨滿意度調查，國民黨滿意度達41％，攀上2015年後最高峰，民進黨只有19％，他說，「這應該是有公信力」。

黨員最大 初選參與比重待議

吳敦義更反問，這個黨誰在做黨主席？誰提名22縣市長，能夠把黨帶領到聲望最高峰？他說，九合一大選勝利的最高峰，當然是黨中央在做，怎麼黨的當局民調是反其道下降？

至於是否支持高雄市長韓國瑜參選總統，吳敦義說，他保持完全開放態度。他說，這中間有兩極的觀點，分別是韓國瑜才剛當選市長，另外就是聲量不等於真正的支持，因為總統大選是全國性的；哪位同志表達參選，他不能去說這人不行，或是就是這個人

由於黨內總統提名遊戲規則遲遲未定，導致朱系人馬紛紛開砲，要求全民調，且愈快產生人選愈好。吳敦義說，如果忠於黨、繳交黨費的黨員，竟然在提名總統候選人過程中都沒有參與機會，這是難以想像的事；至於黨員參與程度如何，是不是要到全黨員投票？恐怕未來黨內仍有一番討論。

(中國時報)