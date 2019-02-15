新聞透視》罷工鬧得沸沸揚揚 落得勞資雙輸！工會進退失據 華航賠上商譽

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 黃琮淵

罷工第七天 華航、工會四度協商再戰

桃園市機師職業工會成功帶起國內首次機師罷工，高薪一族發起過勞抗爭，立刻吸引全國目光與輿論支持，但工會訴求空洞，不只逐一被華航擊破，機師代表竟還上電視談話節目抹黑華航與外國籍機師。經機師這麼一鬧，不但自己難下台階，還賠上華航辛苦經營數十年的商譽。

一句開玩笑 毀正當性

華航勞資前兩場協商座談未對外公開，會議後勞方、資方各自放話，要不就是交通部轉述資訊有誤，互相指責導致外界霧裡看花。終於在三方同意下，第三、第四場協商讓媒體全程參與，進場拍攝與直播，不料昨日下午談判卡關，勞資再度躲回密室協商，讓會場媒體空等了七個多小時。

華航機師有無過勞？人力派遣有沒有更嚴格？這些疑問隨著罷工天數一拉長，資訊越來越透明，社會自有評斷，輿論開始倒向資方。工會未事先擬好談判策略，導致議題失焦，沒有清楚突顯疲勞航班的問題，反被呈現出「無理取鬧」的形象。

就戰術而言工會沒錯，但再怎麼突襲，都不能與全民對幹，選在春節絕對是險棋。最錯估情勢的是，華航有了當年空服員罷工的慘痛經驗，不再手足無措，反倒淡定迎戰，讓工會想要複製「快攻經驗」踢到鐵板。

壓垮工會的最後稻草，大概就是常務理事陳蓓蓓嚴重失言，包括要求紅眼談判是玩笑話及高傲稱媒體只是來看熱鬧。如果全民挺勞方的善意、忍受春節的不便，竟然是建構在對方的「淘氣」，任誰都很難吞下這口氣。

機師跳船 主戰派求和

一夜之間，輿論不挺了，原本聚眾的機師出現羊群效應，紛紛跳船，當華航逐漸恢復正常運作，代表工會已是強弩之末，主戰派也只能放下身段，尋求見好就收時機。

勞工爭勞權是天經地義，但做出指控前也該盡到查證責任，否則只是淪為汙衊抹黑，竟還有工會代表接受電視談話節目訪問時，高談闊論華航的升訓制度不公、偏袒外國籍機師，甚至影射外國籍飛行員素質低落，為華航帶來飛行隱憂，加上主持人在旁搧風點火，加深大眾對華航的不安全感，不難理解華航氣得揚言提告。

華航2年多前遇上空服員罷工，對訴求全盤讓步後，公司元氣大傷，這次再遇上機師罷工，雖然提前做好準備，但為了平息機師不滿，仍在站得住腳的訴求上讓步，或許增加的成本還可以承受，但連日來造成的客、貨運不便，已嚴重傷害企業形象與信任。

(中國時報)