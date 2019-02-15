對話解決問題 全民放下心中大石！交長讚勞資破鏡重圓 最好的情人節禮

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

華航勞資談判昨日落幕，機師公會代表收拾包包準備離場。（鄭任南攝）

華航機師罷工7天宣告結束，昨日勞資歷經近11小時談判，終於談成所有訴求，並於晚間10時25分簽下和平協議，為罷工畫下句點。

機師工會理事長李信燕表示，感謝各界的支持，以及各界對機師工作開始有所了解，簽下團體協約後，工會鄭重宣布停止罷工，會員檢定證會於24小時內送達。

機師工會理事長李信燕說，和平協議效期至2022年8月31日，工會要感謝華航總經理謝世謙耐心理解勞工心聲，從原本的不了解，變成建立信心對談，她已分配幹部進行檢定證的發放，呼籲會員稍作休息，準備接受公司的派遣。

華航董事長何煖軒指出，華航在整件事件的退讓，讓罷工順利落幕，華航歡迎家人回到工作崗位上，繼續為這家公司奮鬥。

交通部長林佳龍說，感謝勞資雙方願意坐下來談，對話就是解決問題的開始，期望未來勞資都能為華航共盡一份心力，同時表示，交通部次長王國材不只是工具人、鋼鐵人，更是「鋼鐵英雄」，同時稱讚機師工會理事長李信燕、常務理事陳蓓蓓是女英雄，直說兩人讓全民看到「女性也能領導這樣艱鉅的工作」。

林佳龍舉例，許多人人生中都遇過家庭革命，親人可能離家出走，在心裡其實很想回家，守在家中的親人也很心急，因此在情人節這天，華航勞資雙方能破鏡重圓，就是對台灣人最好的禮物。

行政院副院長陳其邁則表示，長達7天的罷工終於結束，全國國民心中的大石頭也總算放下，這次華航勞資協商中，雖然彼此有衝撞、有爭鋒相對，但是，最後仍然找出一個雙方都能接受的方案，可說是雙贏，期盼經過這次協商，讓華航未來能飛得更遠、飛得更安全。

勞動部長許銘春強調，工會的罷工行動是合法的，且罷工是勞工最不得已的手段，鄭重要求華航不可因罷工行動，後續對工會會員有任何不利對待或事後追究。

(中國時報)