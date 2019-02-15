謝世謙軟中帶硬 守住讓步底限

2019年02月15日 04:10 中國時報 黃琮淵

人物側寫 華航機師罷工落幕，領軍資方談判，華航總經理謝世謙是這回與工會談判的靈魂人物。操著流利台語「搏感情」，就像厝邊跟你講古的歐吉桑，財務出身的他，成本掌控功力爐火純青，加上豐富輪調經驗，堪稱「最懂華航的歐吉桑」。

時間拉回40年前，東吳經濟系畢業的謝世謙進入華航，想法很單純，當時航空業是年輕人夢寐以求，即便他比較感興趣的是人文、地理領域，但仍投入華航財務處招考，或許因為當年這巧合，奠定他的成本控制基礎。

謝世謙在財務處一待15年，之後陸續擔任過台北分公司客運營業部經理、印尼分公司總經理、高雄分公司總經理、台灣區處長、客運處長、行銷副總經理、華儲董事長，並於2016年空服員罷工時接任總經理。

財務出身的謝世謙，很清楚華航的成本壓力，尤其航空業高風險、高投資及低報酬的特性，在成本上更要有堅持，當年為擺平空服員罷工，已讓華航背負難以承受成本壓力，再全讓，華航真的會倒。

與工會交鋒時，謝世謙展現「軟中帶硬」特性，他先問清楚對方態度，避免落入對方陷阱，然後主動釋出善意，等候對方接球；但先讓步不等於予取予求，對方要拗，他就不動，寧可耗下去，也不輕易就範。

於是協商過程中，不斷聽見謝世謙用流利的台語跟工會「喊價」，有訴求感性的軟，也有堅持經營壓力的硬。很多人怪華航，怎麼會讓得這麼多，但讓的代價有多大，早就在他腦子裡精密計算過，絕對不是為讓而讓。

身為官派總經理，讓很簡單，當散財童子花的也不是他的錢；不讓比較難，承受的是數以倍計的壓力。對這位「老華航」來說，就是太愛華航，才願忍辱負重，展現雖千萬人吾往矣的意志力，守住讓步底線。

(中國時報)