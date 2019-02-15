128機師回歸 恢復運能

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

華航機師罷工7天，公司取消163航班、影響約2.6萬名旅客，勞資談判終在昨日落幕。據悉，前天深夜談判後，工會策略失誤，加上華航做出讓步，情勢對機師工會轉為不利，昨有128名機師取回或重新申請檢定證，並向華航報到，今起航班將陸續恢復運能。

國內首次機師罷工，一周來已逼使華航取消163航班，2.6萬名旅客受影響。華航已公布20日前的取消航班，今日將取消14班，包括奧克蘭、墨爾本、羅馬、紐約、雪梨、香港等航點；另16日取消6班、17日取消8班、18日取消5班、19日取消5班、20日取消5班。

華航昨指出，至14日為止，罷工損失金額估計約5億元，而依照已公告取消航班數，預計至2月20日，營收影響金額將再增加9900萬元。

前夜勞資談判後，許多機師因各種考量，決定取消罷工，陸續向工會索取回檢定證或向民航局重新申請。據了解，至昨日下午，有128名機師主動向華航報到，有人認為訴求達成，也有人不滿訴求並未被妥協，甚至有機師被老婆逼著復工。

華航證實，有接到許多機師主動告知能排班，今日起運能會陸續恢復，已經預告的取消航班數不會再增加，能夠維持9成以上運能。

對於機師工會抱怨交通部民航局配合華航，特別開櫃接受罷工機師以「遺失」名義重新申請檢定證，民航局回應，各類證照申請一直都對外開放，沒有「配合」開櫃的問題，任何申請考試補證、換證，隨時可以來，通常早上來辦，下午就可以拿到。

(中國時報)