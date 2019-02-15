半調子直播 逃避公民監督

2019年02月15日 04:10 中國時報 李宜秦 ／現場側寫 ／現場側寫

歹戲拖棚的華航勞資第4度協商在昨日登場，會議時間長跑10小時、團協討論2小時，但原本說好的全程直播，變成有近7成的時間、8小時是密室協商，讓現場百名媒體大眼瞪小眼，勞動部甚至直說「太多人會讓議題不能聚焦」，一改最初開放姿態，似乎有逃避公民監督之虞。僅存的4小時公開會議期間中，華航也頻酸工會「沒做功課」，氣氛火爆。

昨日適逢情人節，交通部次長王國材在會前笑稱，勞資雙方就與情人一樣，雖然有時會有小爭執、偶爾大吵架，但最後都要重修舊好，才能永浴愛河，會中為體恤媒體辛勞，還一一發送玫瑰花。

不同於上次協商，昨日協商都由機師工會理事長李信燕發言，昨日以一句「媒體是來看熱鬧」引發不滿的常務理事陳蓓蓓，則在一旁安靜參與，看似身體微恙，也或許是害怕再次失言，與前日的女戰將姿態截然不同。

會議前4小時，勞資雙方針對副機師升訓僵持不下，由於雙方資訊嚴重不對稱，導致討論內容鬼打牆，資方更狠批工會常以「聽說」作為訴求內容，卻都沒有先仔細研讀相關作業文件，就提出似是而非、道聽途說的指控。

會議進行到下午1點時，雙方突然各自帶開進入密室，就「禁止對工會秋後算帳」訴求進行討論，這一密會就是8小時，現場為了直播，預備好的媒體只能乾瞪眼空等。期間華航總經理謝世謙一度進入勞方密室，下午4點40分時，勞方代表終於出來，10分鐘後雙方卻又消失。

到了下午6點，勞動部次長劉士豪疲於在勞資雙方之間來回，不過與最初開放態度不同，直說「太多人讓議題不能聚焦」，要求雙方另闢戰場討論，最後在8點半時，三方才終於回到現場。

馬拉松協商結束後，原本只是「緊盯狀況」的大官也突然出面「收割」成果，行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、華航董事長何煖軒都出席會後記者會，這場史上最長的機師罷工，拖了整整7天，晚間10點多工會終於宣布，即刻起結束。

(中國時報)