農產外銷創新高 韓戳破盲點

2019年02月15日 04:10 中國時報 林宏聰 、 林雅惠 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統自豪就算沒有承認九二共識，去年農產品外銷照樣創新高，但多次承認九二共識的高雄市長韓國瑜勸民進黨「別活在虛幻中」，直言光用虛假數字美化無法讓農漁民感動，否則去年選舉，中南部的農業縣綠營鐵票倉就不會倒戈、崩盤。

農委會主委陳吉仲13日表示，沒有九二共識，2018年農產品一樣賣得出去；行政院長蘇貞昌14日更貼出「農產外銷量史上最高」問候圖，創意慶賀西洋情人節；綠委管碧玲則直接在臉書點名嗆聲：「韓市長看到小英也很會『賣菜』了吧！」

數字上放大 收入沒改善

韓國瑜昨日指出，既然農產外銷創空前紀錄，為什麼去年還是一堆農漁民喊收入不好、賺不到錢，進而在年底選舉時，原本支持民進黨的農漁民全面造反、倒戈？「聰明的政府要想中間發生了什麼事？是不是中間剝削？」

「民進黨不能活在虛幻之中！」韓國瑜說，所謂農產外銷量史上最高，若非數字有問題，就是中間剝削、產品賣不到好價格，農漁民實質賺不到錢；反過來說，如果農漁民口袋裡有錢，不管外銷數字是大或小，相信大家都能夠接受。

為導入政治 扯九二共識

韓國瑜呼籲民進黨別在數字上放大扭曲，他無意政黨之間吵來吵去，政府應該好好幫農漁民改善經濟，而不是公布這些阿拉伯數字，說沒有九二共識也一樣好厲害，這樣只是導入政治而已，完全沒辦法對症下藥。

反觀高雄市政府團隊，韓國瑜上任後指示為農漁民拓展外銷市場，據農業局最新統計，今年元月起至2月11日，農漁產品外銷各國金額已達3.1億元，其中以鳳梨外銷大陸成績最亮眼，去年春節高雄鳳梨出口僅13.4噸，今年農曆春節前已達114.2噸。

拋你儂我儂 指心靈層次

台南市長黃偉哲昨日上電台節目專訪時，質疑韓國瑜拋出兩岸關係「你儂我儂」一語，是新的通關密語，韓國瑜對此強調，這是心靈層次，他也大力齊呼，要認同九二共識做為發展海峽兩岸，互相和平的交流。

韓國瑜說，下月出訪大陸將以南方經濟性強的城市為主，對陸委會強調不能簽任何協定，他表示，高雄市政府兩岸開展不管做任何活動，貨出去、人進來，任何一個小小活動，陸委會就大驚小怪、大呼大叫，好像就得重感冒，這是沒必要的，他非常清楚，這些都是經濟上交流。

(中國時報)