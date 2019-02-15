韓市長嘆 台灣鬼混20多年
工商時報14日舉辦「南方崛起．創富高雄」產業論壇，高雄市長韓國瑜受邀出席，致詞時感嘆「台灣整整鬼混了20多年」，回首這些年來，從亞洲四小龍的老大退步到如此地步，他認為勢必要矯正政府心態，「從金字塔的作威作福，變為倒金字塔的做牛做馬」。
韓國瑜提及，前晚赴台北與全台前20大企業會面，企業家要他介紹高雄投資環境，他直說市府不可能搶訂單、降低成本，也不知如何管理公司，但能做企業的好朋友，協助解決疑難雜症，業者只管創造稅收及就業機會。他感慨，「有些政治人物搞不清楚自己角色，變成（權力）無限大」。他形容，武俠小說有蒙面大盜躲森林，經過跳出來喊「此路為我開，若從此路走，請留買路錢」，若市府抱持這種心態，如何發揮效能？
他說，從前政治人物坐在埃及金字塔最頂端，很容易作威作福管底下359行，他當市長以身作則，抱持服務精神，往下影響公務體系，藉此翻轉金字塔，市府在最底層，服務359行，不會作威作福，反而會做牛做馬。「我們一定要重新開始做，就從高雄！」他說，一定要讓各行各業往前衝，希望政府團隊就是服務角色，唯有如此，政府生命力才會徹底釋放出來。
工商時報社長陳國瑋表示，工商時報成立40年來，見證台灣經濟發展，自從韓國瑜當選高雄市長後，高雄經濟情勢翻轉，突破低迷狀態，希望台灣經濟起飛，就從高雄開始，呼籲韓市長把高雄經濟帶起來，進而帶動全台經濟。
(中國時報)
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