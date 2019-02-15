外銷是民間努力 政府不要攬功

2019年02月15日 04:10 中國時報 游昇俯 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

去年我國農產品外銷總出口金額54.7億美元，創下20年來新高，其中又以釋迦、鰻魚及稻米為成長最多前三名。但鰻魚發展基金會表示，去年出口成長肇因於日本國內產量不足，屬於市場機制；中華民國農會也指出，外銷都是民間自己去談的，因為農產價格低才有辦法薄利多銷，政府不用把功勞攬在自己身上。學者也質疑，蔡英文怎麼好意思把國民黨執政的縣市農產品輸陸增加，當成是民進黨中央政府的功勞呢？

去年農產品出口總額創下20年來新高，成長最多的前三名分別是釋迦、鰻魚及稻米，賣到大陸農產品金額達12.7億美元，成長23.2％，亦刷新紀錄。

鰻魚去年外銷2200多噸，亦較往年2000噸左右略有成長。台灣區鰻魚發展基金會執行長汪介甫表示，台灣鰻魚主要出口日本，去年因日本3、4月才放苗，國內產量不足，故讓台灣外銷量增加；他說，成鰻主要受市場機制影響，政府也幫不上什麼忙。

中華民國農會總幹事張永成指出，民進黨政府不支持兩岸交流，外銷大陸會成長都是民間自己去談，政府不用把功勞攬到自己身上，去年農產外銷量確實增加，但主要是因為價格偏低，薄利多銷的緣故；他舉例，稻米出口成長排第三，是因為這幾年公糧已超出倉儲，故政府才用飼料價位去外銷，「沒什麼好引以為傲的」。

文化大學政治系教授陳一新說，蔡英文臉書列出的金額是全台灣農產品出口大陸的金額，問題是2016年12月民進黨政府不承認九二共識，兩岸中央層級的官方交流中斷，連帶衝擊經貿往來，當時國民黨和無黨籍執政的八位縣市首長為了救境內農民，組團前往大陸，希望大陸能繼續買他們的農產品，但民進黨不但不支持還予以阻撓，甚至挖苦他們是「藍八奴」，那如今蔡英文怎麼好意思把這些縣市農產品輸陸增加，也當成是民進黨中央政府的功勞呢？

新黨主席郁慕明也質疑，蔡英文並沒有講出是哪些縣市輸往大陸的農產品增加，如果都是國民黨執政的縣市，那是否大家更應該投給國民黨？

郁慕明舉例，台灣每年對大陸都維持整體貿易出超，關鍵是企業家維持跟大陸友好關係，因此儘管民進黨政府不承認九二共識，兩岸民間照樣交流，台灣企業家到大陸設廠，這是民間的努力，不是民進黨政府的功勞。

(中國時報)