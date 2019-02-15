拿數字自我催眠 蔡政府忘了教訓

2019年02月15日 04:10 中國時報 朱真楷

儘管蔡英文很厭惡外界稱她「女版馬英九」，但從她無視農產價崩、盤商剝削的事實，自顧自地催眠自己「我賣到中國的農產品破紀錄」，已證明這位總統與她當年批評馬英九是「數字總統」，簡直像同個模子刻出來的孿生兄妹。

蔡英文執政後，農產敗市、血本無歸，成為台灣農民年年遭遇，卻躲也躲不掉的宿命；只是，政府除了要農民「聰明種」，始終未能提出有意義的解方。這使得去年九合一選前，在南部綠營票倉的街頭，隨處可見「民進黨不倒，農民不會好」標語；最後事實更證明，民進黨會輸到灰頭土臉，關鍵就在農漁民大量造反。

結果，敗選後不到3個月，蔡政府似乎又忘了教訓，接連拿數據自誇農產外銷創20年新高。問題是，蔡英文這樣做的目的，除了意圖壓制韓國瑜，與高雄市近來的噴發盛況一較高下外，請問總統，您拿出的數字人民有感嗎？您有想過為何外銷數字往上走，妳的選票卻往下掉嗎？

當然，農委會提出的絕對數字應當沒錯，問題是，猶如韓國瑜質疑的，外銷很好，為何農漁民不高興？中間存在的剝削問題，政府解決了嗎？

更甚者，肥料、包材、水電、人工接連上漲，產地價格下跌是事實，但這個政府一看到外銷數字上揚就敢說「好成績不是靠口號」，這到底是無知？無能？還是以為老百姓好騙？去年，賴清德稱國內勞工平均薪資5萬，已犯下見樹不見林的毛病；如今蔡這席外行話，更是有過之無不及。

2010年，馬政府預估當年經濟成長率達8.2％，蔡英文說這是用冰冷數字治理國家。2016年大選前，蔡更稱馬是只想用數字矇混、忽略人民感受的「數字總統」。沒想到3年後，「數字總統」已被蔡拿來戴在頭上，所謂「女版馬英九」，真是實至名歸。

(中國時報)