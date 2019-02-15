蔡嗆韓 沒有指腹為婚這回事

2019年02月15日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

兩岸議題引發高雄市長韓國瑜和蔡英文總統隔空交火，蔡昨天在臉書再酸韓國瑜「以為多了好幾位陸委會主委」，強調我們是主權國家，「沒有指腹為婚這回事」，還說相較於過去的中華民國，她更在意的是中華民國台灣的現在與未來。

面對獨派逼宮，蔡英文的兩岸政策從今年元旦後轉趨強硬，公開宣示從未接受「九二共識」，此次面對韓國瑜嗆「不要九二共識又不敢台獨」，蔡英文在臉書中以「過去的中華民國」與「中華民國台灣的現在與未來」作為對比，也讓外界質疑蔡英文正逐步在去除「中華民國」並透過「中華民國台灣」慢慢過渡轉到「台灣」。

韓國瑜就任高雄市長後，積極展開兩岸交流的腳步，不僅協助將農民水果銷到大陸，還頻頻對兩岸政策發表談話，總統府日前才回嗆要韓「專心市政」、「兩岸政策屬於總統權責」，蔡英文13日也在臉書轉貼農委會公布的農產品外銷統計，並酸喊出「貨出的去，人進的來」的韓國瑜「好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚」。

針對兩岸議題，蔡英文昨天再度在臉書、line群組及IG等通訊軟體發文表示，「有人問我，要把國家帶去哪裡？現在我來回答這一題」。

她說，國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮。「身為總統，這兩年多來，我每天的工作，就是努力的壯大台灣，強化國安」。

對於韓國瑜日前接受專訪時，以婚姻關係來形容大陸與台灣之間是「指腹為婚」，蔡英文回擊，我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，「沒有指腹為婚這回事」；她還說，「相較於過去的中華民國，我更在意的是中華民國台灣的現在與未來」。

蔡英文也自豪自己在兩岸和國際政策的作為，強調過去兩年多，無論在國家的發展，還是對區域安全穩定的貢獻，「我們的努力，世界都看到，國際社會對台灣也有越來越多的肯定與支持」。對此，韓國瑜表示，會仔細將蔡總統的貼文完整看過、消化之後，再擇期對外正式回應。

(中國時報)