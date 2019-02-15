新聞透視》倡美式初選 吳敦義布局全黨員投票！初選刀光劍影 藍軍當心翻船

2019年02月15日 04:10 中國時報 周毓翔

六都新內閣開跑 藏朱立倫、王金平、吳敦義拚總統玄機？

國民黨黨內初選制度爭論白熱化，挺朱派力爭全民調，國民黨主席吳敦義昨突然「把話講開」，怒批全民調主張「置黨員於何地？」耐人尋味的是，從黨中央與中常委近日的談話透露出，所謂「美式初選」，是為了包裝「全黨員投票」，吳敦義在黨內對手朱立倫啟程訪美日開戰，確是令朱立倫措手不及。

趁朱出訪 公開放箭

資深媒體人趙少康提出「美式初選」構想，原是希望炒熱國民黨初選氣氛，透過激辯帶動選情。美式初選在美國各選區進行方式並不相同，但主體性是黨員投票，由於台美選區大小差異極大，「美式初選」方式很難百分百在台複製，國民黨頂多做到在各縣市多辦幾場辯論會、造勢會，最後就回到黨員投票，「黨員投票」是美式選舉的主體，而那些造勢、辯論其實都是虛的，最後就是回到比拚黨員動員力，所以，美式初選只是「全黨員投票」的外衣。

提名失利 也不抬轎

吳敦義雖一貫強調黨內初選慣例是黨員投票與民調三七比，但昨天在受訪時，透露出他為全黨員投票預留了空間；另值得注意的是，吳還說「有常委建議總統候選人要兼任黨主席」，其實黨章並無此規定，過去也無前例。但他說，「全體黨員透過投票來選擇，最新黨員的民意就出來了嘛」，也就是說，「美式初選」事實上是跟「被提名人兼主席」綁在一起，唯有採取「三七比」與「美式初選」才能達到這個目的。

就現狀而言，全民調對朱立倫最有利，但若變成黨內組織動員賽，手握黨機器的吳敦義及黨內地方派系尊崇的王金平機會更大，吳敦義佈局「全黨員投票」就是為了降低朱勝出機會，讓他跟王的機會更高些。

一意孤行 製造矛盾

現在的國民黨主席權力已經不若過往，以吳敦義的立場而言，假設沒獲得黨內提名，做主席為人抬轎也沒意思，假設吳動員成功，爭取到黨內提名，就達到目標，假設選舉失利，他可以卸除黨務，不必為他人募款做嫁衣。

吳敦義都說這些想法是中常委提案，可謂機關算盡，身為黨主席，若一意孤行到底，只做對自己有利的制度，恐將製造黨內更大的矛盾。國民黨2020看似逆轉有望，不過要是黨內初選也要明槍暗箭，殺得刀光劍影，四分五裂，好好的一局也可能輸到脫褲，選民即使不滿民進黨，也沒有投票給國民黨的義務，國民黨沒有分裂、內鬥的本錢，應該要推出最能讓選民接受的人選才對。

(中國時報)