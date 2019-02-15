黨員最大！吳嗆全民調是剝削

2019年02月15日 04:10 中國時報 周毓翔 、 王正寧 、 陳麒全 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨黨內初選制度爭論不休，國民黨主席吳敦義昨下午出席立法行政研討會時怒批，憑什麼剝削繳黨費的國民黨黨員，為何對國民黨提名候選人不能置喙？而是由區區千餘人的民調決定，「把黨員置之於何地？」

吳敦義昨上午先就「全民調是否可能性微乎其微？」回答時強調，黨員最大！中常委本周三已經發言，國民黨提名的總統候選人，竟然黨員都不能參與，這還算是黨嗎？但黨員比重應如何，還有討論空間。

已表態要參選總統的王金平則表示，他會尊重黨中央的決定，黨中央只要決定了，他都接受。前新北市長朱立倫昨晚啟程赴美訪問，他在登機前受訪時表示，國民黨最重要是要能夠走出一條新的路，台灣要走得出去，國民黨要有新的希望，就是共同努力為下一代找出新方向。

但是，吳敦義昨午罕見地駁斥全民調做法，甚至拋出全黨員投票，有討論空間。吳敦義說，如果回答民調的人，並非黨員，他會希望國民黨提出的最強的人選嗎?

至於外傳「美式初選」是為吳敦義鋪路，吳敦義昨坦露「真心話」，反問記者，台灣很多事情都以美為師，難道美國制度不值得一點點去參考嗎？

吳敦義受訪過程頻頻反問在場媒體，要記者反思2015、2016那次總統大選，全民調導致的結果是什麼，「你們應該很清楚，想也知道」，並強調，「民調做『參考』用是毫無疑問的。」

吳敦義說，總統初選制度一定要審慎考量，怎麼樣提出一個，品德、操守、能力、政績、忠誠度以及團隊都是乾淨清廉的人，這樣大家才放心把國家交給他，否則誰放心呢？他強調自己從政30年，歷任黨政各職位，從台北市議員，當到行政院長、副總統。若論準備參選總統時間，他應該是最長、也是最周到的。

被問到最近朱王隔空交火，黨內紛擾，吳敦義先是說，「沒有紛紛擾擾啊」接著自己又酸了幾句，「初選難免，有些有意願參選的人會把過年的往事提出來，是哪兩位提的，我不必講，是正常的競爭，有時候也會回顧一下往事。」

(中國時報)